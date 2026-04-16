به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد مقدس صبح پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از رمپ اتصال بزرگراه شهید سلیمانی به بلوار نماز، ۸۱ دستگاه ون و فاز یک پروژه احداث مسیل اقبال اظهار کرد: ایستگاه بسیج قطار شهری حداکثر تا پایان اردیبهشت بهرهبرداری و اتصال خط یک و سه ایجاد خواهد شد که نقطه اساسی و کانونی مهم قطار شهری است.
شهردار مشهد افزود: سختترین دوره مدیریت شهری در این سه سال بوده، هر موردی را تجربه کردیم که جنگ آخرین مورد بود. همکاران ما در شهرداری در همه حوزهها آبروداری کردند. این حداقل کاری است که برای مردم انجام میدهیم. اگر مردم در میدان نبودند، الان اینجا ننشسته بودیم.
