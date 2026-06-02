برپایی ۴۹ موکب و پویش اطعام ۱۱۰ هزار نفری در جشن غدیر سبزوار

حجت الاسلام مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات اداره تبلیغات اسلامی سبزوار برای ایام عید غدیر اظهار کرد: شهرستان سبزوار به گواه مستندات تاریخی، پیشینه‌ای عمیق در شیعه‌گری از قرن دوم هجری دارد و به همین دلیل در استان و کشور با عنوان شهر غدیری شناخته می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سبزوار با تاکید بر اینکه برنامه‌های امسال با هماهنگی کامل ارکان شهرستان و طی جلسات ستاد غدیر برگزار می‌شود، تصریح کرد: تلاش شده تا جشن‌های امسال با کیفیت و جذابیت بیشتری به اجرا درآید.

وی در خصوص زمان‌بندی جشن‌ها، با توجه به همزمانی ایام غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، افزود: تمامی موکب‌ها تا ظهر روز رحلت به برنامه‌های سوگواری می‌پردازند و هیچ برنامه جشنی قبل از ظهر انجام نخواهد شد. جشن‌های بزرگ غدیر از بعد از ظهر روز پنجشنبه آغاز می‌شود. ساعت فعالیت موکب‌ها با توجه به تصمیم‌گیری خودشان متفاوت است و از حدود ساعت ۱۳ آغاز شده و اوج برنامه‌های تجمعی، پرچم‌گردانی و جشن‌های اصلی از ساعت ۱۸ شب دنبال خواهد شد. خیابان «بیهق» از میدان بیهق تا میدان ۲۲ بهمن به عنوان محور اصلی برگزاری این جشن‌ها و کانون اصلی تردد و تجمعات مردمی در نظر گرفته شده است.

اکبری تصریح کرد: ۴۹ موکب در سطح شهر سبزوار برپا شده که توسط شهرداری برای زیرساخت‌ها و تامین اسپیس‌های لازم مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این موکب‌ها در دسته‌بندی‌های مختلفی فعالیت می‌کنند که شامل موکب‌های تدارکاتی و پشتیبانی، موکب‌های فرهنگی با تمرکز بر حوزه کودک، نوجوان و رسانه و همچنین موکب‌های آموزشی با برنامه‌های فرهنگ‌گرا هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سبزوار از برنامه‌ریزی برای اطعام ۱۱۰ هزار نفری در سطح شهرستان خبر داد و افزود: علاوه بر اطعام‌های بزرگ توسط موکب‌های پخت غذا که برخی ظرفیت‌های بالا نظیر پخت ۶ هزار، ۴ هزار و ۳۵۰۰ پرس غذا را دارند، طرح «اطعام خانگی» نیز اجرا می‌شود که در آن همسایه‌ها به صورت خودجوش اقدام به پخت غذا و توزیع در محلات می‌کنند.

وی در تشریح خدمات پذیرایی موکب‌ها اظهار کرد: پذیرایی سبک شامل شربت، چای، چای شیرین، انواع دمنوش‌ها، بستنی، بیسکویت، آب‌میوه و انواع میوه‌های فصل نظیر هندوانه، خربزه و میوه‌های به اصطلاح سبزواری سیاه درختی نظیر آلو، زردآلو و گیلاس است. همچنین در بخش پذیرایی سنگین، علاوه بر فست‌فودهای سبک مانند سیب‌زمینی خلالی، غذاهای گرم در ایستگاه‌های مختلف طبخ و توزیع می‌گردد.

اکبری تاکید کرد: این برنامه‌ها با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ غدیر و با مشارکت پرشور مردمی و هماهنگی نهادهای فرهنگی شهرستان با قدرت اجرا می‌شود.