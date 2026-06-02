اطعام در عید غدیر منجر به افزایش همدلی و نشاط اجتماعی می شود

حجت الاسلام رسول فتحیه در گفتگو با خبرنگار مهر از تدارک و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: غدیر، دریای جوشان امامت و ولایت است و باید بیش از پیش برای تبیین ابعاد این واقعه عظیم برنامهریزی شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد با اشاره به جایگاه والای عید غدیر در معارف اسلامی بیان کرد: غدیر فقط یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یک جریان زنده و ماندگار در تاریخ اسلام و نشانهای روشن از ولایت، امامت و ادامه مسیر هدایت در جامعه اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه باید ظرفیتهای فرهنگی و مردمی برای بزرگداشت این عید بزرگ بیش از گذشته فعال شود، افزود: در شهرستان خلیلآباد برنامهریزی شده است تا در ایام دهه امامت و ولایت، مجموعهای از برنامههای شاخص با محوریت تبیین غدیر و ترویج فرهنگ ولایت در سطح محلات، مساجد، هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی اجرا شود.
فتحیه با بیان اینکه نذر و اطعام غدیر یکی از برنامههای مهم این ایام خواهد بود، تصریح کرد: اطعام و نذر در روزهای غدیر، علاوه بر جنبه عبادی و معنوی، میتواند زمینهساز افزایش همدلی، نشاط اجتماعی و مشارکت مردمی در بزرگداشت این مناسبت بزرگ باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد همچنین از تجلیل از خانوادههای دارای سه و چهار فرزند در شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ خانواده و فرزندآوری، برنامهریزی شده است از خانوادههایی که در مسیر تحکیم بنیان خانواده و افزایش جمعیت نقشآفرینی کردهاند، در این ایام تجلیل شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش منابر دینی در انتقال مفاهیم غدیر به نسل امروز افزود: در روزهای منتهی به عید غدیر، روحانیون و خطبا در مساجد، محافل مذهبی و مراسمهای مردمی، به تشریح ابعاد مختلف واقعه غدیر، فلسفه امامت و پیامهای این روز بزرگ خواهند پرداخت تا این موضوع به صورت عمیق و اثرگذار برای اقشار مختلف جامعه بیان شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها آن است که غدیر از سطح یک مراسم نمادین فراتر رفته و به یک فرهنگ جاری در زندگی فردی و اجتماعی مردم تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن محبت اهلبیت(ع)، ولایتمداری، همبستگی اجتماعی و مسئولیتپذیری دینی برجسته باشد.
وی با بیان اینکه دهه امامت و ولایت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی پیام غدیر است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که پیام روشن غدیر را در قالبهای متنوع فرهنگی، هنری، تبلیغی و اجتماعی به نسل جوان منتقل کنیم تا این حقیقت بزرگ در ذهن و دل جامعه ماندگار بماند.
فتحیه از همراهی مردم، هیئات مذهبی، امام جمعه و فرماندار شهرستان، روحانیون، فعالان فرهنگی و مجموعههای مردمی شهرستان خلیلآباد در برگزاری باشکوه برنامههای عید غدیر و دهه امامت و ولایت قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها زمینهساز تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ ولایت در جامعه باشد.
