رونمایی از المان غدیر در مشهد؛۱۶۸دیگ غذا طبخ می شود 

جاوید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر از رونمایی المان فاخر غدیر در میدان غدیر مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این اثر هنری شاخص همزمان با شب عید سعید غدیر خم رونمایی می‌شود و در کنار آن، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و اطعام علوی نیز در محور جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد جاوید کیانی با اشاره به برنامه‌ریزی مدیریت شهری برای بزرگداشت عید سعید غدیر در زمینه های مختلف بیان کرد: در شهر امام رضا علیه السلام از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم برای طراحی، ساخت و نصب المان فاخر غدیر انجام شده بود، این اثر به عنوان یکی از آثار شاخص جشنواره هنرهای شهری مشهد ۱۴۰۵ با هدف بازنمایی یکی از مهم‌ترین نمادهای هویتی و اعتقادی جهان تشیع و همچنین در عصر حاضر نمادی مطرح در عرصه بین‌المللی، طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: این اثر همزمان با شب عید غدیر، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ساعت ۲۰:۳۰، در میدان غدیر واقع در خیابان جمهوری اسلامی رونمایی خواهد شد و به عنوان نمادی ماندگار از پیام ولایت در منظر شهری مشهد قرار می‌گیرد.

کیانی با بیان اینکه میدان غدیر و محور جمهوری اسلامی از فضاهای شاخص شهری و از جمله خیابان‌های علوی مشهد هستند، تصریح کرد: همزمان با سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و عید سعید غدیر، برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی در این محدوده برگزار می‌شود و غرفه‌های فرهنگی مستقر در خیابان جمهوری اسلامی نیز خدمات متنوعی به شهروندان و زائران ارائه خواهند کرد.

وی درباره ویژگی‌های این اثر گفت: المان غدیر با طراحی و اجرای محمدمهدی وثوق، هنرمند و مجسمه‌ساز مشهدی، از جنس فایبرگلاس و با ارتفاع ۹ متر ساخته شده است. بر روی پایه این اثر نیز حدیث نورانی «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» به صورت نوری نقش بسته که پیام غدیر را در قالبی هنری و ماندگار به مخاطبان منتقل می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: جشنواره هنرهای شهری فرصتی ارزشمند برای پیوند هنر، هویت دینی و زندگی شهری است و المان غدیر نیز در همین راستا با هدف تجلی فرهنگ ولایت و بازآفرینی مفاهیم عمیق دینی در سیمای شهر طراحی شده است.

تغییر نام بلوار «امت» در مشهد به نام امیرالمؤمنین(ع)

وی گفت: همزمان با دهه ولایت و عید سعید غدیر با مصوبه کمیته نامگذاری و تایید شورای اسلامی شهر مشهد بلوار «امت» در محدوده بلوار وحدت تا میدان امت و همچنین امتداد بلوار امیرالمؤمنین(ع) و گذر تشرف ره‌باغ حضرت زهرا(س) به نام مبارک امیرالمؤمنین(ع) مزین می‌شود.

کیانی ادامه داد: تغییر نام بلوار «امت» در مشهد به نام امیرالمؤمنین(ع) در راستای ترویج فرهنگ علوی، پاسداشت مناسبت‌های دینی و تقویت هویت مذهبی و معنوی شهر مشهد است. انتخاب نام امیرالمؤمنین(ع) برای این معبر، نشانه‌ای از ارادت مردم مشهد مقدس و مدیریت شهری به سیره نورانی حضرت علی(ع) و ارزش‌های والای عدالت، معنویت و خدمت‌گزاری است.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به همزمانی این اقدام با ایام فرخنده ولایت افزود: عید سعید غدیر، عید اکمال دین و تجدید بیعت با ولایت است و نام‌گذاری این محور مهم شهری به نام امیرالمؤمنین(ع)، می‌تواند در ذهن و زبان شهروندان و زائران، یاد و پیام غدیر را زنده‌تر و ماندگارتر کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدام، گامی کوچک در مسیر ترویج فرهنگ علوی و خدمت صادقانه به شهروندان و زائران امام رضا(ع) باشد و مشهدالرضا(ع) بیش از پیش به عنوان شهر معنویت، ولایت و محبت اهل‌بیت(ع) شناخته شود.

طبخ ۱۶۸ دیگ غذا به یاد کودکان شهید میناب

کیانی در ادامه به اجرای اطعام بزرگ علوی در مشهد اشاره کرد و گفت: همزمان با عید سعید غدیر خم، خیابان جمهوری اسلامی مشهد به «گذر اطعام علوی» تبدیل می‌شود؛ رویدادی بزرگ که در آن ۱۶۸ دیگ غذای گرم به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب طبخ و در مناطق کم‌برخوردار توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: اطعام علوی یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های مردمی عید غدیر است و امسال با مشارکت آستان قدس رضوی، هیئت‌های مذهبی، مجموعه‌های مردمی و مدیریت شهری، برنامه‌ای گسترده در محور جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: در این رویداد، ۱۶۸ دیگ غذای گرم به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب طبخ خواهد شد و پس از آماده‌سازی، در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر توزیع می‌شود. این اقدام تنها یک برنامه اطعام نیست، بلکه جلوه‌ای از همدلی، مواسات و ترویج فرهنگ علوی در سطح شهر است که با مشارکت گسترده مردم و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی شکل می‌گیرد.

کیانی افزود: مدیریت شهری مشهد تلاش کرده است تا با تلفیق برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، جلوه‌ای باشکوه از بزرگداشت عید سعید غدیر را در پایتخت معنوی ایران به نمایش بگذارد.