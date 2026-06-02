دعوت امام جمعه خلیل آباد از مردم برای مشارکت در جشن های بزرگ غدیر

حجت الاسلام محمد علی دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با توصیف عید غدیر به عنوان نماد وحدت و انسجام، از مردم خواست تا با حضور پرشور خود، این روز را به یک «مهمانی بزرگ و شادی‌آفرین» تبدیل کنند.

امام جمعه خلیل آباد بیان کرد: هدف ما از برنامه‌ریزی‌های امسال، ایجاد فضایی سرشار از نشاط و تقویت پیوندهای اجتماعی میان آحاد مردم است تا شکوه عید غدیر در سطح شهرستان ملموس‌تر باشد.

وی افزود: برنامه امسال در گلزار شهدای شهرستان از ساعت ۱۸ آغاز می شود و دراین برنامه جشن بزرگ غدیربا عنوان محفل شهدایی با روایت گری حاج غلام رضا محمد زاده از مداحان مشهد مقدس برگزار می شود.

دستجردی در بخشی از سخنان خود با اشاره به جایگاه رفیع خاندان‌های سادات، بر اهمیت تجلیل از ایشان در این ایام تأکید کرد.

امام جمعه خلیل آباد همچنین از هیئات مذهبی و مساجد خواست تا با نگاهی خدمت‌گزارانه، برای برپایی موکب‌های پذیرایی و فرهنگی در مسیر برگزاری برنامه‌ها تلاش کنند.

وی افزود: خدمت‌رسانی به مردم در ایام غدیر، نه تنها یک وظیفه اجتماعی، بلکه دارای ثواب و برکت بسیار بالایی در پیشگاه خداوند متعال است.

دستجردی خاطرنشان کرد: بر خلاف برنامه‌های رسمی خشک، تلاش بر این است که برنامه‌های امسال با ماهیت «خانوادگی» برگزار شود تا تمامی اقشار جامعه، از بزرگسال تا کودک، بتوانند از فضای معنوی و فرهنگی این جشن بهره‌مند شوند.