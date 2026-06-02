۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

ویژه برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد در خراسان رضوی اعلام شد

مشهد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از تشریح ویژه برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد با محوریت «پیوند میراث امام خمینی(ره) با فرهنگ غدیر» در خراسان رضوی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و بزرگداشت شهدای والامقام ۱۵ خرداد که در ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با تبریک دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید سعید غدیر، این عید بزرگ را افضل اعیاد امت اسلامی دانست و اظهار کرد: مسئولیت ستاد بزرگداشت دهه غدیر و برنامه‌های مربوط به دهه امامت و ولایت بر عهده اداره‌کل اوقاف و امور خیریه است و مسئولیت ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) نیز با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با همکاری سایر نهادها دنبال می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: از روز سه‌شنبه، همزمان با آغاز برنامه‌ها، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برنامه‌هایی با محوریت دهه امامت و ولایت و نیز بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) برگزار می‌شود که شامل سخنرانی، مرثیه‌سرایی، شعر، سرود و دکلمه است.

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام را برگزاری مراسمی با عنوان «یاد امام، راه انقلاب» اعلام کرد و گفت: این برنامه روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در تالار ولایت و رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر گرامیداشت عید سعید غدیر، ویژه‌برنامه‌هایی همچون خاطره‌گویی و روایت خاطرات امام راحل از زبان مردم و یاران انقلاب نیز پیش‌بینی شده است.

سلطانی افزود: بخشی از برنامه‌های دهه امامت و ولایت از روزهای گذشته آغاز شده و در ادامه نیز ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «میثاق غدیر، میراث امام خمینی(ره)» روز چهارشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در صحن پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از برگزاری مراسم محوری سالروز ارتحال امام خمینی(ره) با عنوان «راه خمینی، راه غدیر و تجدید بیعت با ولایت» خبر داد و گفت: این مراسم از سوی نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، امام جمعه مشهد، آستان قدس رضوی، حوزه علمیه خراسان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تدارک دیده شده و با مداحی صادق آهنگران روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری رژه موتوری با حضور یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه موتور خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با عنوان «جان فدای ولایت» روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۴:۳۰ از مسیر انتهای بلوار وکیل‌آباد پل پرتویی تا میدان بسیج برگزار خواهد شد.

سلطانی افزود: مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در حسینیه رهروان روح‌الله واقع در بولوار شهید رستمی‌پور برگزار می‌شود که با پذیرایی از شرکت‌کنندگان همراه خواهد بود و خانواده‌های معظم شهدا از جمله مخاطبان اصلی این برنامه هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از فضاسازی شهری و برپایی ۱۱۰ غرفه فرهنگی و اجتماعی در مسیر چهارراه چمن تا چهارراه فدائیان اسلام در روز ۱۴ خرداد خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری مجموعه‌های مختلف اجرایی و فرهنگی برگزار می‌شود و بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد حال و هوای معنوی و انقلابی در سطح شهر است.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در برگزاری این ایام تصریح کرد: آموزش و پرورش، سپاه امام رضا(ع)، کمیته امداد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل اوقاف، مرکز رسیدگی به امور مساجد، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعیت هلال احمر از جمله نهادهایی هستند که برنامه‌های متنوعی را در این مناسبت‌ها اجرا خواهند کرد.

سلطانی با اشاره به تقارن ۱۵ خرداد امسال با روز جمعه افزود: به همین مناسبت مراسم گرامیداشت شهدای قیام ۱۵ خرداد در سراسر استان با هماهنگی ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه در محل‌های برگزاری نماز جمعه برگزار می‌شود و سخنرانان پیش از خطبه‌ها به تبیین ابعاد تاریخی و انقلابی این قیام خواهند پرداخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درباره برنامه‌های مردمی و محله‌محور نیز گفت: از آغاز دهه امامت و ولایت تا ۱۴ و ۱۵ خرداد، در مساجد، هیئت‌ها، موکب‌ها و اجتماعات مردمی در سطح شهر و استان برنامه‌های متنوعی با محوریت عید سعید غدیر، بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، تبیین اندیشه‌های امام و نیز حمایت از جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: در تمامی این برنامه‌ها تلاش شده است هم حرمت، قداست و جایگاه امام راحل حفظ شود و هم عید سعید غدیر به عنوان سرمایه بزرگ تشیع و محور تداوم مسیر امامت و ولایت مورد توجه قرار گیرد. انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین مسیر و برگرفته از فرهنگ غدیر و ولایت شکل گرفته است و باید این حقیقت برای نسل جوان و نوجوان به‌درستی تبیین شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره قدردان عید سعید غدیر و نیز پاسدار یاد و راه امام راحل بوده‌اند و امسال نیز با حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، شهدا و ولایت نشان خواهند داد.

