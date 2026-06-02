ویژه برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد در خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و بزرگداشت شهدای والامقام ۱۵ خرداد که در ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با تبریک دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید سعید غدیر، این عید بزرگ را افضل اعیاد امت اسلامی دانست و اظهار کرد: مسئولیت ستاد بزرگداشت دهه غدیر و برنامه‌های مربوط به دهه امامت و ولایت بر عهده اداره‌کل اوقاف و امور خیریه است و مسئولیت ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) نیز با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با همکاری سایر نهادها دنبال می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: از روز سه‌شنبه، همزمان با آغاز برنامه‌ها، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برنامه‌هایی با محوریت دهه امامت و ولایت و نیز بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) برگزار می‌شود که شامل سخنرانی، مرثیه‌سرایی، شعر، سرود و دکلمه است.

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام را برگزاری مراسمی با عنوان «یاد امام، راه انقلاب» اعلام کرد و گفت: این برنامه روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در تالار ولایت و رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر گرامیداشت عید سعید غدیر، ویژه‌برنامه‌هایی همچون خاطره‌گویی و روایت خاطرات امام راحل از زبان مردم و یاران انقلاب نیز پیش‌بینی شده است.

سلطانی افزود: بخشی از برنامه‌های دهه امامت و ولایت از روزهای گذشته آغاز شده و در ادامه نیز ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «میثاق غدیر، میراث امام خمینی(ره)» روز چهارشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در صحن پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از برگزاری مراسم محوری سالروز ارتحال امام خمینی(ره) با عنوان «راه خمینی، راه غدیر و تجدید بیعت با ولایت» خبر داد و گفت: این مراسم از سوی نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، امام جمعه مشهد، آستان قدس رضوی، حوزه علمیه خراسان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تدارک دیده شده و با مداحی صادق آهنگران روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری رژه موتوری با حضور یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه موتور خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با عنوان «جان فدای ولایت» روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۴:۳۰ از مسیر انتهای بلوار وکیل‌آباد پل پرتویی تا میدان بسیج برگزار خواهد شد.

سلطانی افزود: مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در حسینیه رهروان روح‌الله واقع در بولوار شهید رستمی‌پور برگزار می‌شود که با پذیرایی از شرکت‌کنندگان همراه خواهد بود و خانواده‌های معظم شهدا از جمله مخاطبان اصلی این برنامه هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از فضاسازی شهری و برپایی ۱۱۰ غرفه فرهنگی و اجتماعی در مسیر چهارراه چمن تا چهارراه فدائیان اسلام در روز ۱۴ خرداد خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری مجموعه‌های مختلف اجرایی و فرهنگی برگزار می‌شود و بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد حال و هوای معنوی و انقلابی در سطح شهر است.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در برگزاری این ایام تصریح کرد: آموزش و پرورش، سپاه امام رضا(ع)، کمیته امداد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل اوقاف، مرکز رسیدگی به امور مساجد، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعیت هلال احمر از جمله نهادهایی هستند که برنامه‌های متنوعی را در این مناسبت‌ها اجرا خواهند کرد.

سلطانی با اشاره به تقارن ۱۵ خرداد امسال با روز جمعه افزود: به همین مناسبت مراسم گرامیداشت شهدای قیام ۱۵ خرداد در سراسر استان با هماهنگی ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه در محل‌های برگزاری نماز جمعه برگزار می‌شود و سخنرانان پیش از خطبه‌ها به تبیین ابعاد تاریخی و انقلابی این قیام خواهند پرداخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درباره برنامه‌های مردمی و محله‌محور نیز گفت: از آغاز دهه امامت و ولایت تا ۱۴ و ۱۵ خرداد، در مساجد، هیئت‌ها، موکب‌ها و اجتماعات مردمی در سطح شهر و استان برنامه‌های متنوعی با محوریت عید سعید غدیر، بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، تبیین اندیشه‌های امام و نیز حمایت از جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: در تمامی این برنامه‌ها تلاش شده است هم حرمت، قداست و جایگاه امام راحل حفظ شود و هم عید سعید غدیر به عنوان سرمایه بزرگ تشیع و محور تداوم مسیر امامت و ولایت مورد توجه قرار گیرد. انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین مسیر و برگرفته از فرهنگ غدیر و ولایت شکل گرفته است و باید این حقیقت برای نسل جوان و نوجوان به‌درستی تبیین شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره قدردان عید سعید غدیر و نیز پاسدار یاد و راه امام راحل بوده‌اند و امسال نیز با حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، شهدا و ولایت نشان خواهند داد.