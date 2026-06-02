به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی،‌ این بانک دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرد. سقف فردی این تسهیلات، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال است.

بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۳۸۰۸۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵ مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵پیرامون ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند موضوع ردیف (۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل اجرایی تسهیلات یادشده ابلاغ شد. لازم به ذکر است سقف فردی تسهیلات مزبور، مبلغ ۴.۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال است.

همچنین به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر در سال‌جاری، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است، بانک عامل موظف است فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام می کنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کند.

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