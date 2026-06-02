به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ارتش اسرائیل اذعان کرد که حزب‌الله لبنان توان هجومی خود را با استفاده از پهپادهای انتحاری افزایش داده به طوری که حتی توانسته است با نصب دوربین حرارتی روی این پهپادها، نیروها و تجهیزات نظامی اسرائیلی را در تاریکی شب هدف قرار دهد.

ارتش اسرائیل اذعان کرد: جنبش حزب الله با نصب دوربین‌های حرارتی روی پهپادهای انتحاری، به قابلیت هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات نظامی ارتش اسرائیل در تاریکی شب دست یافته است.

وبسایت صهیونیستی «وای نت» فاش کرد که این پیشرفت حزب الله موجب نگرانی شدید مسئولان ارتش اسرائیل و ایجاد تغییرات تاکتیکی فوری در ارتش شده است.

در دو رویداد جداگانه، دو نظامی اسرائیلی در حملات پهپادی شبانه کشته شدند که نشان می‌دهد حزب الله توانایی خود در استفاده از این پهپادها را ارتقاء داده است و می‌تواند این پهپادها را به رغم چالش‌های فنی ناشی از وزن دوربین‌های اضافی که مدت زمان پرواز و قدرت مانور پهپاد را کاهش می‌دهد، حتی در تاریکی شب به خوبی به کار بگیرد.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از تغییرات سریع تاکتیکی در برابر این چالش جدید تصمیم گرفت استفاده از ماشین آلات نظامی سنگین به ویژه نفربرها و بولدوزرهای سنگین را در جنوب لبنان به شدت کاهش دهد. این خودروها به اهدافی آسان برای پهپادهای حزب الله تبدیل شده بودند.

ارتش اسرائیل تحرکات خود را نیز کاهش داده است و نیروهای ارتش تلاش می‌کنند در اماکن ثابت باقی نمانند. ارتش اسرائیل همچنین با گسترش دامنه عملیات خود در صدد است به توان حزب الله برای ارسال پهپادها به سمت شهرک‌های شمال اسرائیل ضربه بزند.