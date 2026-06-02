به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: حزبالله پس از جنگهای اخیر همچنان تلاش میکند با ایجاد یک «معادله فشار» جدید، ارتش اسرائیل را دچار فرسایش کرده و آن را وادار به عقبنشینی از جنوب لبنان و پذیرش شرایط خود سازد.
این رسانه صهیونیستی افزود: حزب الله بار دیگر با حمایت ایران و با اتکا به حملات موشکی و پهپادی، همان الگوی قدیمی «فرسایش اسرائیل در برابر آتشبس» را دنبال میکند.
اسرائیل هیوم به تلاش رژیم صهیونیستی برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی داخلی لبنان در جهت تضعیف حزب الله اشاره کرد و افزود: تل آویو با ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی لبنان و شکلگیری جریانهای مخالف حزبالله، فرصتهایی برای تضعیف این سازمان ایجاد کرده است. با این حال، حزبالله همچنان خواستههای جدیدی مانند عقبنشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان، آزادی زندانیان و توقف حملات را مطرح میکند و تهدید کرده در صورت عدم تحقق آنها، به حملات ادامه می دهد.
این رسانه صهیونیستی در عین حال، حزب الله را کماکان دارای قدرت سیاسی ارزیابی کرد و نوشت: نقطه قدرت حزبالله نه فقط توان نظامی، بلکه «دولت پنهان» آن در لبنان است؛ شبکهای از نهادهای سیاسی، اقتصادی و اداری که از آن حمایت میکنند.
اسرائیل هیوم به تصمیم گیران رژیم صهیونیستی توصیه کرد برای تضعیف حزب الله لبنان، ساختارهای غیرنظامی حامی آنرا هدف قرار دهد.
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