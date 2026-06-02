به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت: ارتش اسرائیل در حال بررسی حملات اخیر پهپادهای «اف پی وی» حزبالله در جنوب لبنان است که برای نخستینبار در شب نیز نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده و منجر به کشته شدن دو سرباز شده است. این رخداد نگرانی جدی در ارتش ایجاد کرده، زیرا پیشتر تصور میشد این پهپادها فاقد سامانههای حرارتی هستند و توان عملیات در شب را ندارند. اکنون احتمال استفاده حزبالله از حسگرهای حرارتی و بهبود توان پرواز و هدفگیری این پهپادها مطرح شده است.
یدیعوت آحارانوت افزود: مقامات نظامی اسرائیل میگویند حزبالله در حال طی کردن «شیب یادگیری» سریع است؛ ابتدا از راکت و موشک ضدزره استفاده میکرد و سپس به پهپادهای اف پی وی روی آورد و اکنون دقت و کارایی آنها را افزایش داده است. در مقابل، ارتش اسرائیل با کاهش حرکت نیروها در شب، استفاده از پوششهای محافظ، جنگ الکترونیک و سامانههای مقابله با پهپاد تلاش میکند تهدید را مهار کند.
این رسانه صهیونیستی نوشت: کارشناسان خارجی هشدار دادهاند که این روند میتواند به تغییر جدی در شیوه عملیات شبانه ارتش اسرائیل منجر شود، زیرا حزبالله از تاکتیکهای جنگ نامتقارن و فناوریهای ارزان اما مؤثر استفاده میکند. با وجود این، هر دو طرف در یک رقابت مداوم تطبیق و پاسخ قرار دارند و احتمال تشدید استفاده از پهپادها در آینده وجود دارد.
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