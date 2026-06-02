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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

یدیعوت آحارانوت: سرعت ارتقای پهپادهای حزب‌الله لبنان بسیار بالاست

یدیعوت آحارانوت: سرعت ارتقای پهپادهای حزب‌الله لبنان بسیار بالاست

یک رسانه صهیونیستی با اشاره به افزایش شمار نظامیان صهیونیست کشته شده در حملات پهپادی حزب‌الله لبنان نوشت این پهپادها با شیب تندی در حال ارتقا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت: ارتش اسرائیل در حال بررسی حملات اخیر پهپادهای «اف پی وی» حزب‌الله در جنوب لبنان است که برای نخستین‌بار در شب نیز نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده و منجر به کشته شدن دو سرباز شده است. این رخداد نگرانی جدی در ارتش ایجاد کرده، زیرا پیش‌تر تصور می‌شد این پهپادها فاقد سامانه‌های حرارتی هستند و توان عملیات در شب را ندارند. اکنون احتمال استفاده حزب‌الله از حسگرهای حرارتی و بهبود توان پرواز و هدف‌گیری این پهپادها مطرح شده است.

یدیعوت آحارانوت افزود: مقامات نظامی اسرائیل می‌گویند حزب‌الله در حال طی کردن «شیب یادگیری» سریع است؛ ابتدا از راکت و موشک ضدزره استفاده می‌کرد و سپس به پهپادهای اف پی وی روی آورد و اکنون دقت و کارایی آنها را افزایش داده است. در مقابل، ارتش اسرائیل با کاهش حرکت نیروها در شب، استفاده از پوشش‌های محافظ، جنگ الکترونیک و سامانه‌های مقابله با پهپاد تلاش می‌کند تهدید را مهار کند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: کارشناسان خارجی هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به تغییر جدی در شیوه عملیات شبانه ارتش اسرائیل منجر شود، زیرا حزب‌الله از تاکتیک‌های جنگ نامتقارن و فناوری‌های ارزان اما مؤثر استفاده می‌کند. با وجود این، هر دو طرف در یک رقابت مداوم تطبیق و پاسخ قرار دارند و احتمال تشدید استفاده از پهپادها در آینده وجود دارد.

کد مطلب 6847958

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