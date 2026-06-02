به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سه شنبه در نشست شورای ترافیک آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت ترافیکی شهر تبریز اظهار کرد: مشکلات ترافیک سنگین این شهر باید با نگاهی علمی، کارشناسی و مطالعه‌محور به صورت ریشه‌ای حل شود.

وی با اشاره به مطالعات جامع طرح ترافیک تبریز افزود: شهروندان تبریزی هر روز زمان و هزینه قابل توجهی را در ترافیک از دست می‌دهند و این موضوع ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و اقدام برای کاهش مشکلات موجود را دوچندان کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به اینکه تکمیل مطالعات و اجرای طرح جامع ترافیک تبریز زمان‌بر است، لازم است در کوتاه‌مدت نیز برای حل گره‌های ترافیکی شهر، به‌ویژه در هسته مرکزی تبریز، تدابیر لازم اتخاذ و کار کارشناسی دقیق انجام شود.

وی تأکید کرد: باید برای کاهش مشکلات ترافیکی مرکز شهر، راهکارهای فوری و عملیاتی در نظر گرفته شود تا مردم بیش از این با دشواری مواجه نشوند و همزمان، اجرای طرح جامع ترافیک نیز به عنوان راهکار بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

محمدی همچنین با اشاره به مصوبات نشست شورای ترافیک استان گفت: در این جلسه پنج طرح ترافیکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به طرح اصلاح هندسی میدان بقائیه، اصلاح هندسی تقاطع پاستور و چرنداب، تعریض خیابان شهید پیری، تدقیق جانمایی یک دستگاه پل در اتوبان شهید پاسداران و تشکیل کارگروه شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز شهری اشاره کرد.