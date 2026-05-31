به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی، بر لزوم توجه جدی به موضوع راهداری تأکید کرد.

محمدی گفت: رانندگان و کارکنان راهداری در ایام جنگ تحمیلی سوم، مثل سربازان خط مقدم جبهه شبانه‌روز کار می‌کردند و تلاش می‌کردند مسیرهای تخریب شده را احیا کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در حضور رییس سازمان راهداری کشور، بهسازی آزادراه پیامبر اعظم(ص) را مهم‌ترین اولویت پیش روی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان دانست و خواستار اقدامات لازم برای تسریع این پروژه توسط سازمان راهداری شد.

وی افزود: آذربایجان شرقی ۳۳۷ کیلومتر آزادراه دارد، دو برابر این عدد بزرگ‌راه، چهار برابر آن جاده اصلی و در مجموع ۱۴ هزار کیلومتر راه دارد و بحث نگهداری این راه‌ها یک مأموریت بسیار سخت و مهم است که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه‌های استان نیاز است، اما در اعتبارات مربوطه حدود یک پنجم این رقم در نظر گرفته می‌شود.

ظفر محمدی گفت: آذربایجان شرقی در ایام جنگ تحمیلی اخیر هم در حوزه صنعت هوایی، هم صنعت ریلی و هم جاده‌ای به شدت مورد هجوم دشمن قرار گرفته بود. من دست همه این عزیزان راهداری را می‌بوسم که با این همه مشکلات و حملات دشمن، جان خود را در کف دست گرفته و به خدمت و تلاش خود به طور شبانه روزی ادامه دادند و در نتیجه در طول جنگ ۴۰ روزه هیچ کمبودی احساس نشد و اگر این عزیزان پای کار نبودند، حتما یک جای کار می‌لنگید و کمبودی پیش آمد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه از تلاش‌های مدیرکل پیشین راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در طی سال‌های گذشته و بخصوص جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و افزود: با وجود کمبودهای زیادی که داشتیم، آقای رسول‌زاده و همکارانش تمام تلاش خود را برای تداوم خدمت در طول جنگ انجام دادند.

ظفر محمدی ادامه داد: مدیرکل جدید راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوشبختانه از مدیران باسابقه و موفق است که ۱۶ سال سابقه مدیرکلی دارد و در منطقه آذربایجان خدمات زیادی انجام داده که نشان می‌دهد سازمان راهداری اهمیت استان را در این حوزه می‌داند. من برای آقای علی‌اکبری در این مسئولیت سنگین آرزوی موفقیت دارم و ما در کنار ایشان هستیم.

وی در پایان اظهار کرد: موضوع بازسازی و بهسازی آزادراه پیامبر اعظم (ص) فوری‌ترین اولویت کاری اداره‌کل راهداری است که ۱۹۲ کیلومتر در حوزه آذربایجان شرقی و حدود ۱۰۰ کیلومتر آن در استان زنجان هست و امیدواریم با تلاش‌های شبانه روزی عزیزان در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به زودی شاهد بهسازی آزادراه زنجان در شأن مردم آذربایجان باشیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از تلاش‌های غلام‌رضا رسول‌زاده به عنوان مدیرکل پیشین با اهدای لوح یادبود قدردانی شد و عبدالحسین علی‌اکبری با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به عنوان مدیرکل جدید راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی معرفی شد.