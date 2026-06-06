محمدی: عبور از ناترازی گاز بدون اصلاح الگوی مصرف ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان، با قدردانی از مجاهدت‌های کارکنان این شرکت در جنگ‌های تحمیلی اخیر، از تداوم پایداری شبکه گاز علی‌رغم حملات گسترده دشمن خبر داد.

وی تأکید کرد: عبور از ناترازی گاز و جبران خسارت‌های واردشده به صنعت گاز، تنها در گرو بهینه‌سازی مصرف و اصلاح الگوی مصرف است.

محمدی با اشاره به جانفشانی نیروهای امدادی شرکت گاز در ایام جنگ تحمیلی، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان به‌ویژه شرکت گاز، همچون نیروهای نظامی در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه حضور یافتند. با اینکه دشمن ۳۰۰ نقطه از استان را ۶۰۰ بار هدف قرار داد، اما هیچ قطعی گازی رخ نداد.

معاون استاندار با تأکید بر لزوم وفاق ملی، افزود: آذربایجان شرقی استانی صنعتی است و گاز زیرساختی حیاتی محسوب می‌شود. سال گذشته ناترازی گاز با تلاش مدیران و کارکنان مدیریت شد، اما امسال به دلیل ضربات دشمن به پالایشگاه‌ها، نیازمند تلاشی مضاعف هستیم.

وی همچنین گفت: در کنار گاز، دشمن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، زمینی و هوایی استان را هدف قرار داد، اما مردم شبانه‌روز کوشیدند و هم‌اکنون هیچ مشکلی در ارتباطات استان وجود ندارد. این افتخاری برای نظام و مردم ایران است که با وجود دو جنگ بزرگ در یک سال، با هیچ کمبودی مواجه نشدیم.

محمدی با بیان اینکه احیای ظرفیت ازدست‌رفته صنعت گاز در جنگ تحمیلی سوم حدود دو سال طول می‌کشد، خاطرنشان کرد: برای مدیریت این دو سال، دو راهکار اصلی داریم؛ نخست اصلاح الگوی مصرف و دوم بهینه‌سازی راندمان مصرف.

وی در پایان با تبریک به مدیرعامل جدید شرکت گاز استان، تصریح کرد: آقای شیخی به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند؛ همه ما باید در موضوع بهینه‌سازی و صرفه‌جویی یاری رسانیم.