برگزاری صدوبیستمین سالروز نهضت مشروطه با شعار «قانون و آزادی»

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی روز پنجشنبه برگزاری صدوبیستمین سالروز نهضت مشروطه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و با حضور دکتر سبحانالهی رئیس خانه توسعه آذربایجان و اعضای این تشکل مردمنهاد برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از محورهای فرهنگی، هنری و علمی این رویداد و همچنین برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن ارائه شد و حاضران بر لزوم انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط برای تأمین امکانات فنی، اطلاعرسانی و پشتیبانی تأکید کردند.
بر اساس اعلام اعضای ستاد برگزاری، این مراسم طبق سنوات گذشته به همت خانه توسعه آذربایجان برگزار میشود و امسال با عنوان «نهضت مشروطه؛ قانون و آزادی» در روز ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در این جلسه با اشاره به میراث تاریخی و تمدنی ایران، اظهار کرد: همبستگی و همدلی ملی ریشه در فرهنگ دیرینه و تاریخی ما دارد و همین سرمایه معنوی، پایههای هویت ملی را شکل داده است.
وی افزود: در کنار سرمایههای مادی و قدرتهای ملموس، باید به سرمایههای معنوی و ریشههای تاریخی خود نیز توجه کنیم، چرا که این مؤلفهها عامل پیوند میان نسلها و تقویتکننده انسجام ملی هستند.
محمدزاده با اشاره به نهضت مشروطیت و مبارزات آزادیخواهانه مجاهدان آن دوران، این رویداد تاریخی را از جمله خاستگاههای شکلگیری قدرت معنوی و انسجام ملی دانست و تصریح کرد: پاسداشت این میراث فکری و تاریخی، ضرورتی فرهنگی و اجتماعی است.
وی در پایان بر اهمیت بازخوانی و ترویج رویدادهای تاریخی با زبانی متناسب با نسل جدید و منطبق بر نیازهای امروز جامعه تأکید کرد و گفت: پیامهای ملی و فرهنگی نهضت مشروطه میتواند پشتوانهای برای الگوها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی نسل جوان باشد.
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