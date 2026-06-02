ولایت ستون اصلی اسلام؛ غدیر تنها نسخه وحدت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میرزامحمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش بعثت امت ویژه مبلغین و مبلغات در سخنانی با استناد به روایات امام باقر(ع) در «الکافی» تأکید کرد: اسلام بر پنج رکن نماز، زکات، حج، روزه و ولایت استوار شده و ولایت اهل بیت(ع) جایگاهی فراتر از سایر ارکان دارد.

وی با اشاره به مضمون برخی روایات افزود: در بیان اهل بیت(ع)، ولایت نه‌تنها یکی از ارکان دین است، بلکه «کلید پذیرش» سایر اعمال عبادی محسوب می‌شود و بدون آن، سایر عبادات به کمال نمی‌رسند.

استاد حوزه و دانشگاه قم با اشاره به اهمیت واقعه غدیر، گفت: در روایات، روز غدیر خم به‌عنوان «عیدالله الاکبر» معرفی شده و از آن به‌عنوان روز اکمال دین و اتمام نعمت یاد می‌شود.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های اهل بیت(ع)، غدیر تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه یک مکتب و جریان مستمر در تاریخ اسلام است که باید در قالب برنامه‌ها و مناسک دینی احیا شود.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی با اشاره به گستردگی اعمال روز غدیر در روایات، اظهار کرد: برای این روز بیش از ۵۰ عمل عبادی و اجتماعی اعم از روزه و دعا، اطعام، دید و بازدید، هدیه دادن و برگزاری اجتماعات دینی نقل شده است.

وی ادامه داد: سیره اهل بیت(ع) نشان می‌دهد که غدیر صرفاً یک روز جشن نیست، بلکه مجموعه‌ای از رفتارهای عبادی و اجتماعی است که باید در جامعه نهادینه شود.

وی با رد برداشت‌های اختلاف‌برانگیز از مسئله غدیر، تصریح کرد: غدیر متعلق به همه امت اسلامی است و نه تنها عامل تفرقه نیست، بلکه محور وحدت مسلمانان محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی افزود: تمامی انبیا به امر الهی موظف بودن وصی و جانشین خود را در این روز به امت هاشون معرفی کنند و این روز را عید اعلام کنند

استاد حوزه و دانشگاه قم با انتقاد از کم‌توجهی به مناسک غدیر در فضای فرهنگی و رسانه‌ای، گفت: با وجود تأکید فراوان اهل بیت(ع)، این عید بزرگ در بسیاری از برنامه‌های عمومی و رسانه‌ای جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: احیای غدیر می‌تواند به تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و گسترش معارف اهل بیت(ع) در جامعه کمک کند.