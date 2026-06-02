توقیف نیسان حامل ماهی غیرقابل مصرف در چالوس

نیما حسینزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اشاره به اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از منابع آبی، گفت: در یک مرحله گشت ساحلی مستمر توسط پایگاه حفاظت منابع آبزی ایزدشهر، تعداد ۳۰ رشته پایه دام غیرمجاز که بهطور پراکنده در رودخانههای حوزه استحفاظی این منطقه نصب شده بود، شناسایی و جمعآوری شد.
مدیرکل شیلات مازندران تأکید کرد: این ادوات صید غیرمجاز نهتنها با قوانین مغایرت آشکار دارد، بلکه آسیبهای جبرانناپذیری به گونههای ارزشمند آبزیان وارد کرده و تعادل اکولوژیکی پهنه آبی استان را تهدید میکند.
حسینزاده همچنین از کشف یک محموله غیرمجاز در چالوس خبر داد و افزود: مأموران پایگاه نوشهر حین گشتزنی در منطقه نورسر، یک دستگاه خودروی نیسان را توقیف کردند. در بازرسی این خودرو، ۴ جعبه ماهی کپور غیرمجاز شامل ۸۳ قطعه که به تأیید کارشناسان دامپزشکی غیرقابل مصرف تشخیص داده شد، به همراه محمولهای از ماهی پرورشی زنده (فیتوفاک) کشف و ضبط گردید.
وی با اشاره به تحویل این محموله به مراجع قانونی، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران، اجرای گشتهای مستمر و برخورد قانونی با متخلفان را با جدیت در دستور کار دارد.
حسینزاده در بخش دیگری از سخنان خود از بازسازی ذخایر ماهی سفید با رویکرد علمی و مشارکتی خبر داد و گفت: در جلسه کمیته تخصصی رهاسازی بچهماهی سفید که با حضور نماینده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و رئیس اتحادیه پره صیادی استان برگزار شد، بر اجرای دقیق عملیات رهاسازی در رودخانههای منتخب تأکید گردید.
مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: ماهی سفید به عنوان یکی از گونههای بومی و اقتصادی دریای خزر از اولویتهای اصلی بازسازی ذخایر است و این اقدام با اتکا به نظر کارشناسان و همکاری جامعه صیادی بهصورت هدفمند دنبال میشود. عملیات رهاسازی بچهماهیان سفید در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
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