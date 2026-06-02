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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

توقیف نیسان حامل ماهی غیرقابل مصرف در چالوس

توقیف نیسان حامل ماهی غیرقابل مصرف در چالوس

ساری - مدیرکل شیلات مازندران از توقیف نیسان حامل ماهی غیرقابل مصرف در چالوس خبر و گفت: همچنین ۳۰ رشته دام غیرمجاز در ایزدشهر جمع آوری شد.

نیما حسین‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اشاره به اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از منابع آبی، گفت: در یک مرحله گشت ساحلی مستمر توسط پایگاه حفاظت منابع آبزی ایزدشهر، تعداد ۳۰ رشته پایه دام غیرمجاز که به‌طور پراکنده در رودخانه‌های حوزه استحفاظی این منطقه نصب شده بود، شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرکل شیلات مازندران تأکید کرد: این ادوات صید غیرمجاز نه‌تنها با قوانین مغایرت آشکار دارد، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به گونه‌های ارزشمند آبزیان وارد کرده و تعادل اکولوژیکی پهنه آبی استان را تهدید می‌کند.

حسین‌زاده همچنین از کشف یک محموله غیرمجاز در چالوس خبر داد و افزود: مأموران پایگاه نوشهر حین گشت‌زنی در منطقه نورسر، یک دستگاه خودروی نیسان را توقیف کردند. در بازرسی این خودرو، ۴ جعبه ماهی کپور غیرمجاز شامل ۸۳ قطعه که به تأیید کارشناسان دامپزشکی غیرقابل مصرف تشخیص داده شد، به همراه محموله‌ای از ماهی پرورشی زنده (فیتوفاک) کشف و ضبط گردید.

وی با اشاره به تحویل این محموله به مراجع قانونی، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران، اجرای گشت‌های مستمر و برخورد قانونی با متخلفان را با جدیت در دستور کار دارد.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از بازسازی ذخایر ماهی سفید با رویکرد علمی و مشارکتی خبر داد و گفت: در جلسه کمیته تخصصی رهاسازی بچه‌ماهی سفید که با حضور نماینده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و رئیس اتحادیه پره صیادی استان برگزار شد، بر اجرای دقیق عملیات رهاسازی در رودخانه‌های منتخب تأکید گردید.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: ماهی سفید به عنوان یکی از گونه‌های بومی و اقتصادی دریای خزر از اولویت‌های اصلی بازسازی ذخایر است و این اقدام با اتکا به نظر کارشناسان و همکاری جامعه صیادی به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود. عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6848314

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