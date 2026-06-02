عارف: توانایی علمی امروز ما قابل مقایسه با آخرین روز جنگ رمضان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، برگزار شد، تاکید کرد: آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت کشور است. از ابتدای فعالیت خود این دغدغه را داشتیم که دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان به‌گونه‌ای تربیت شوند که بدانند کشور باید از توانایی‌های آنان بهره‌مند شود و نه اینکه خود را برتر از سایر دانش‌آموزان بدانند.

وی ادامه داد: ما در عصر اطلاعات به سر می‌بریم و با فضای نرم و فناوری مواجه هستیم و دو جنگ اخیر جنگ نرم و فناوری بود. افسران جنگ نرم، افراد نظامی نیستند بلکه جوانان دانشمند و نخبگان هستند. نیروی انسانی مزیت اصلی کشور ماست و باید از این ظرفیت برای دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری بهره ببریم. پس از جنگ۱۲ روزه، ما پیشرفت‌های محسوسی در زمینه علم و فناوری بدست آوردیم که نتیجه آن را در جنگ رمضان مشاهده کردیم. ‌حتی توانایی فناوری امروز ما نسبت به آخرین روز جنگ رمضان هم قابل مقایسه نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خود دشمن اعتراف دارد که شرایط ایران پس از جنگ با شرایط پس از جنگ کاملا تغییر کرده است. این تغییر شرایط، مسئولیت افسران جنگ نرم را بیشتر می‌کند چون باید متفاوت از گذشته فکر کرد. از سویی دیگر نباید بخش‌های فرهنگی و آموزشی را در اولویت چندم قرار داد بلکه آموزش و پرورش باید در اولویت اول کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و آموزش عالی برای دستیابی به جهش علمی کشور است، گفت: دانشجوی نخبه باید به گونه‌ای تربیت شده باشد که حتی اگر از ایران مهاجرت کرد، هویت فردی، ایرانی و اسلامی و ارتباط خود با مراکز علمی کشور را حفظ کرده و دستاوردهای علمی خود را در اختیار دانشجویان و اساتید داخل کشور قرار دهد.

عارف ضمن تاکید بر توجه و سرمایه‌گذاری کافی نسبت به استعدادهای درخشان در کشور، بیان کرد: باید استعدادهای کشور به خوبی کشف شود. در مناطق محروم استعدادهای فراوانی وجود دارد که باید این استعدادها کشف و سرمایه‌گذاری برای پرورش فکری آنان انجام شود. هدف ما همان منویات و فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی یعنی دستیابی به جهش علمی، دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری و در مرحله بعد جایگاه تاثیرگذار در دنیا و رسیدن به مرجعیت علمی است.

وی در پایان گفت: ایران پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده بنابراین باید به کشورهای منطقه و حوزه تمدنی خود توجه کرده و به عنوان برادر بزرگ‌تر دستاوردهای علمی و فناوری خود را در اختیار آنان قرار دهیم.