به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ایران پیشرفته و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با هدف توسعه ابزارهای تامین مالی و بهره برداری از اعتبار مالیاتی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه در زمینه اقلام راهبردی فناورانه و فناوری‌های نوظهور و احیای شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی به امضا رسید.



در این مراسم که عصر امروز (سه شنبه) با حضور مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و نیز معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد، دو طرف بر همکاری مشترک برای رفع موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست‌بوم فناوری کشور تأکید کردند.



محمد مخبر در این مراسم با تبریک عید غدیر و گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)، اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های اقتدار در دنیای امروز، بحث علم و فناوری است و شرکت‌های دانش‌بنیان بستر اصلی این حرکت به شمار می‌روند. امروز یکی از مؤلفه‌های جدی توسعه و پیشرفت در همه کشورها، فعالیت هایی است که در شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق می‌افتد.



وی افزود: این موضوع از ماموریت‌های جدی معاونت علمی است و ما بخشی از این ماموریت‌ها را با همکاری افشین دنبال می‌کنیم. به خصوص پس از جنگ تحمیلی، دو موضوع پیش آمده است؛ نخست اینکه برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب جدی دیده‌اند و دوم اینکه در تقابل با دشمنان، یکی از ابزارهای جدی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این زیست‌بوم جزو مواردی است که پیشران همه پیشرفت‌های توسعه کشور محسوب می‌شود؛ به ویژه در فعالیت‌هایی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و موضوعات مشابه که همگی در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است.



مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به بخش دیگری از مفاد تفاهم‌نامه گفت: احیای شرکت‌های دانش‌بنیانی که از قبل دچار کمبود و کسری بوده‌اند و همچنین شرکت‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است. خوشبختانه معاونت علمی در همه این زمینه‌ها برنامه دارد و ما کمک خواهیم کرد تا بتوانند ماموریت‌های خود را که در حقیقت ماموریت کل کشور است، به انجام رسانند. امیدواریم این تفاهمنامه موجب برداشتن گام هایی بلند در این زمینه‌ها شود.



حسین افشین نیز در این مراسم با تبریک عید غدیر و تسلیت رحلت امام خمینی (ره) و شهادت رهبر شهید، اظهار داشت: بنیاد ایران پیشرفت به ابتکار و با حمایت رهبر شهید انقلاب بنا نهاده شد؛ چرا که ایشان همواره بر حوزه علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان به خصوص فناوری‌های نوظهور تأکید کرده و توجه ویژه‌ای نیز به نخبگان داشتند.



وی افزود: حضور دکتر مخبر در این بنیاد، نوید این مهم را می‌دهد که بتوانیم با کمک ایشان موانع موجود بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان را برطرف کنیم تا این شرکت‌ها از امکانات بیشتری برخوردار شوند. به خصوص پس از جنگ ۱۲ روزه که شرایط تا حدی برای این شرکت‌ها سخت شد و بخشی از این تفاهمنامه به احیای این شرکت‌ها اختصاص یافته است.



معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: بخش دوم تفاهمنامه به حمایت ویژه از فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین اختصاص دارد و با توجه به اینکه این حوزه‌ها هنوز بازار کار مشخص و دائمی در کشور ندارند، نیاز است از تمام امکانات دولتی موجود و امکانات معاونت علمی و بنیاد ایران پیشرفته و همچنین امکانات پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان خصوصا اعتبار مالیاتی استفاده کنیم.



افشین تأکید کرد: تمرکز خود را بر حمایت ویژه از فناوری‌های نوظهور در حوزه‌های امنیت سایبری، کوانتوم، هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، علوم شناختی و میکروالکترونیک و ژنتیک قرار خواهیم داد. همچنین پارک تخصصی که توسط بنیاد ایران پیشرفته راه اندازی می‌شود، بر روی این حوزه‌ها متمرکز خواهد بود و در این تفاهمنامه این حوزه‌ها به صورت صریح نام برده شده است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: با همت جوانان و نخبگان این کشور و با حمایت‌های صورت گرفته، ایران مقتدر و قوی را خواهیم داشت.