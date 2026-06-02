امام جمعه اهل سنت قشم: دشمن به دنبال فرسایش اقتصادی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالرحیم خطیبی، امام جمعه اهل سنت قشم شامگاه سه شنبه در نشست با نماینده ویژه رهبر انقلاب با اشاره به هوشیاری و زمان‌شناسی مردم این منطقه، اظهار داشت: مردم قشم همواره هوشیار، زمان‌شناس و دشمن‌شناس بوده‌اند. در همه عرصه‌ها هیچ‌گاه جلوتر از نظام و رهبری حرکت نکرده‌اند و همیشه پشتوانه نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده‌اند؛ به‌ویژه در شرایط حساس و دشوار؛ مردم این جزیره در عین آرامش ظاهری، از بصیرت و آگاهی بالایی برخوردارند.

وی افزود: مردم این جزیره وارث شخصیت‌هایی هستند که در طول تاریخ در برابر متجاوزان ایستادگی کرده‌اند و به شهادت رسیده‌اند. آنان وارثان شهیدانی هستند که نام و یادشان بر فراز تپه‌ها و بلندی‌های این سرزمین باقی مانده است. این سابقه تاریخی، نماد روح مقاومت و ایستادگی در میان مردم این جزیره است.

امام جمعه اهل سنت قشم با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی شکست خورده اما دشمنی او پایان نیافته است، تصریح کرد: دشمن اگرچه در عرصه نظامی و در محاسبات خود شکست خورد و نتوانست به اهدافش دست یابد، اما ممکن است از برخی گزینه‌های نظامی عقب‌نشینی کند، همچنان به گزینه‌های دیگر دل بسته است. امروز دشمن بیش از هر چیز به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی چشم دوخته و امید به فرسایش و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما دارد.

خطیبی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: دشمن‌شناسی و پرهیز از دوستی با دشمن، از دستورات صریح قرآن کریم است. خداوند متعال به ما هشدار داده است که دشمن را دوست خود نگیریم و نسبت به توطئه‌های او هوشیار باشیم. متأسفانه گاهی مشاهده می‌کنیم برخی افراد و حتی برخی حاکمان بی‌بصیرت، به جای تکیه بر امت اسلامی، به آغوش دشمنان سرسخت پناه می‌برند.

وی اضافه کرد: قرآن کریم ما را به هوشیاری در برابر دشمن فرا می‌خواند؛ اینکه نقشه‌ها، نیرنگ‌ها و توطئه‌های او را بشناسیم و فریب نخوریم. ساده‌لوحی در برابر دشمن خسارت‌بار است. خداوند می‌فرماید: «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ». ما بندگان خدا موظفیم مکر و حیله دشمن را بشناسیم و با بصیرت و آگاهی، نقشه‌های او را خنثی کنیم.

امام جمعه اهل سنت قشم با تأکید بر تأثیر متقابل اقتصاد و اجتماع در شرایط کنونی گفت: امروز دشمن در دو جبهه مهم اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کند. این یک جنگ واقعی است؛ جنگ اقتصادی و جنگ اجتماعی. گسل‌های اقتصادی می‌توانند به زلزله‌های اجتماعی منجر شوند و پایه‌های اجتماعی جامعه را متزلزل سازند. از سوی دیگر، گسست‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز آثار منفی و مخربی بر اقتصاد خواهند داشت.

خطیبی با اشاره به کاهش تاب‌آوری جامعه در اثر گسست اجتماعی تأکید کرد: حداقل آسیب گسست اجتماعی این است که تاب‌آوری جامعه و آستانه تحمل مردم در برابر فشارهای اقتصادی کاهش می‌یابد. فرسایش اجتماعی و ریزش سرمایه اجتماعی، جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند. به همین دلیل ما هم به بازسازی و هم به مقاوم‌سازی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمندیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: هر کسی که آگاهانه یا ناآگاهانه به فرسایش اقتصادی و اجتماعی دامن بزند، در واقع در زمین دشمن بازی کرده است. این مسئله نیازمند بصیرت جدی است. دشمنیِ دشمنان بر کسی پوشیده نیست و از آنان انتظار دلسوزی نداریم؛ آنان هرگز دلسوز ما نبوده‌اند و نخواهند بود.

امام جمعه اهل سنت قشم در پایان خاطرنشان کرد: از خودمان به عنوان انسان‌های مؤمن و مسلمان انتظار داریم که با بصیرت و آگاهی عمل کنیم، دست در دست یکدیگر دهیم و برای بازسازی شرایط موجود تلاش کنیم. نباید اجازه دهیم دشمن در دو جبهه اقتصادی و اجتماعی به اهداف خود نزدیک شود. مسئولیت همه ما این است که با وحدت، آگاهی و همدلی، این نقشه‌ها را ناکام بگذاریم.