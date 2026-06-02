به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائینیا عصر سهشنبه در یازدهمین کارگروه تجارت و تنظیم بازار خراسان شمالی اظهار کرد: پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی در استان نیازمند برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای مسئول است.
وی افزود: جلوگیری از هرگونه کمبود یا خلأ در بازار از اولویتهای اصلی خراسان شمالی در حوزه تنظیم بازار محسوب میشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار لاستیک خودرو گفت: روند عرضه و فروش این کالا به صورت مستمر رصد میشود.
رجائینیا بیان کرد: کنترل بازار لاستیک علاوه بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان، در پشتیبانی از ناوگان حملونقل و چرخه توزیع کالا مؤثر است.
وی همچنین بر نظارت بر بازار روغن خودرو و عملکرد عاملیتهای فروش تأکید کرد و افزود: جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و برخورد با تخلفات احتمالی در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی مدیریت شرایط تأمین و عرضه مرغ را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و گفت: حفظ تعادل بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان در این بخش ضروری است.
وی از استقرار سامانه «رهآوا» در زنجیره تأمین مرغ استان خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با هدف رصد و پایش زنجیره تولید و تأمین مرغ و افزایش شفافیت اجرایی شده است.
رجائینیا در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان بومی برای تأمین کالاهای اساسی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی داخلی از سیاستهای اصلی استان در حوزه تنظیم بازار است.
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