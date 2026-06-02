به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در جریان سفر خود به قم در دیدار با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور گزارشی از آخرین وضعیت کشور و اقدامات و برنامه‌های دولت برای تدبیر امور ارائه و تاکید کرد: اگر اقدام ساماندهی نظام توزیع ارز انجام نشده بود، احتمال بروز قحطی در جنگ ۴۰ روزه بسیار زیاد بود. اگر چه گرانی رخ داده، اما اگر کمبود و قحطی پیش می‌آمد، گرانی کالا در برابر آن به چشم نمی‌آمد.



وی ضمن تشریح وضعیت کشور، به ویژه از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و هم‌زمانی تشدید مشکلات داخلی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف با فشارها و دشمنی‌های خارجی که ۲ جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی بخشی از آنها بودند، اظهار داشت: اگر چه نظام جمهوری اسلامی همواره با دشمنی‌های خارجی و مشکلات داخلی مواجه بوده، اما وضعیت ۲ سال گذشته به لحاظ تشدید معضلات به اعتراف و تصریح همه افراد آشنا با سابقه ۴۷ ساله استقرار جمهوری اسلامی، کاملاً بی‌سابقه است.



حاجی‌میرزایی افزود: دشمنان عزم خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی جزم کرده‌اند و در این مسیر از هیچ اقدام و توطئه‌ای دریغ ندارند. لذا تلاش کرده‌اند از یک سو با تشدید تحریم‌ها و فشارها، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید و نارضایتی‌های اقتصادی را دامن بزنند و از سوی دیگر با حملات نظامی و ضربه به ساختارهای انتظامی و امنیتی کشور، مردم را به اعتراضات خیابانی تشویق کنند.



وی با اشاره به اینکه به طور معمول کمبود و قحطی کالا، جزو آثار قطعی همه جنگ‌ها در جهان بوده است، گفت: بر اساس پیمایش‌های انجام شده از سوی مراکز غیروابسته به دولت، مردم از مدیریت دولت در تامین و توزیع کالا رضایت داشته‌اند و حتی در روزهای آغازین جنگ که عنصر غافلگیری شدیدتر هم بود، مردم برای تامین کالا با مشکلی مواجه نشدند.



رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمن وقتی در میدان جنگ نظامی در مقابل ایستادگی ملت بعثت‌یافته و نظامیان سلحشور ایران شکست خورد، همه توان خود را روی جنگ اقتصادی متمرکز کرده است. با این وجود دولت همه توان خود را به کار خواهد بست که نظم و ثبات را به بازار و عرصه اقتصادی بازگرداند؛ رئیس جمهور شخصاً روزی چندین جلسه با موضوع اقتصاد دارد و مردم اطمینان داشته باشند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در حال تلاش شبانه‌روزی است.