به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های مردمی عید غدیر در آذربایجان‌شرقی با عنوان «مهمانی کیلومتری غدیر» در نقاط مختلف استان تدارک دیده شده و قرار است در شهرهای تبریز، اسکو، بناب، مراغه، میانه، مرند، لیلان، شبستر، هوراند، جلفا، خداآفرین و ورزقان برگزار شود.

بر اساس این برنامه‌ها، تبریز در روز ۱۵ ذی‌الحجه میزبان این آیین معنوی خواهد بود و سایر شهرهای استان نیز در روزهای مختلف، برنامه‌های مشابهی را با محوریت جشن، اطعام، سرود، برنامه‌های فرهنگی و آیین‌های مذهبی اجرا می‌کنند.

در این راستا، مسئولان و فعالان فرهنگی استان هدف از برگزاری این برنامه‌ها را ترویج فرهنگ ولایت، گسترش نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت هیأت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی برای بزرگداشت عید غدیر عنوان کرده‌اند.

همچنین در این جشن‌های خیابانی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی از شهروندان و خانواده‌ها، فضای شاد و معنوی را برای استقبال از این عید بزرگ اسلامی فراهم می‌کنند.

برنامه‌های «مهمانی کیلومتری غدیر» در آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یکی از جلوه‌های مردمی‌سازی آیین‌های مذهبی، امسال نیز با استقبال گسترده مردمی همراه خواهد بود.