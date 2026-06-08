به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات طرح‌های عمرانی و زیرساختی خداآفرین با حضور مدیران کل مربوطه افزود: طرح احداث سه پمپاژ ثانویه جدید در کانال خداآفرین یکی از مهم‌ترین طرح‌های مرزی این شهرستان است که با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و تلاش می‌کنیم با تخصیص به موقع منابع، عملیات اجرایی این طرح با شتاب بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به تشدید پدیده رانش زمین در شهر خمارلو اظهار کرد: به‌زودی پایدار سازی رانش زمین در این شهر پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی و با راهبری اداره کل راه و شهر سازی آغاز می‌شود.

معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: تا کنون رانش کوه در سه نقطه شهر خمارلو به صورت شدید رخ داده است، به‌گونه‌ای حدود ۱۵ خانوار نیز در معرض مخاطرات این حادثه قرار گرفته‌اند. بنابراین پایدار سازی محل رانش در اسرع وقت برای حفظ جان ساکنان ضروری است.

محمدی هم‌چنین با اشاره به روند بازنگری طرح هادی شهر خمارلو و نگرانی اهالی این شهر درباره پیش‌بینی حریم تأسیساتی ۳۰ متری خاطر نشان کرد: موضوع کاهش حریم تأسیساتی دوباره در کمیته بازنگری طرح هادی خمارلو مطرح خواهد شد و تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط و محدودیت‌های این منطقه، نقشه جدید طرح هادی این شهر با رعایت اصل انتفاع عمومی شهروندان تصویب بشود.