  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

خدمات‌ رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در عید غدیر خم

خدمات‌ رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در عید غدیر خم

تبریز- شهرداری تبریز اعلام کرد: همزمان با سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی آر تی در روز ۱۴ خرداد رایگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شهرداری تبریز به منظور تسهیل تردد شهروندان برای حضور پرشور و شرکت در همایش پیاده روی خانوادگی عید غدیر خم و همزمان با سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی آر تی در روز ۱۴ خرداد رایگان شد.

بر همین اساس خدمات‌دهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج، در روز عید غدیر خم رایگان است.

هدف از این تصمیم تسهیل تردد شهروندان، کاهش ترافیک و حضور پرشور شهروندان جهت برگزاری هرچه با شکوهتر در همایش پیاده روی عید غدیر خم است.

کد مطلب 6846879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها