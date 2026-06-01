خدمات‌ رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در عید غدیر خم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شهرداری تبریز به منظور تسهیل تردد شهروندان برای حضور پرشور و شرکت در همایش پیاده روی خانوادگی عید غدیر خم و همزمان با سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی آر تی در روز ۱۴ خرداد رایگان شد.

بر همین اساس خدمات‌دهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج، در روز عید غدیر خم رایگان است.

هدف از این تصمیم تسهیل تردد شهروندان، کاهش ترافیک و حضور پرشور شهروندان جهت برگزاری هرچه با شکوهتر در همایش پیاده روی عید غدیر خم است.