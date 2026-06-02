https://mehrnews.com/x3cdnT ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 6848528 استانها تهران استانها تهران ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ تداوم تجمع مردمی در جنوب غرب استان تهران اسلامشهر- مردم ولایتمدار اسلامشهر همچنان پای کار نظام و انقلاب اسلامی ایران هستند. دریافت 22 MB کد مطلب 6848528 کپی شد مطالب مرتبط کارگروه نهضت مدرسه سازی در اسلامشهر فعال است وزارت علوم توجه لازم به دانشگاه پیام نور اسلامشهر نداشته است ۸۰ درصد تجهیزات بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر خریداری شده است برچسبها اسلامشهر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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