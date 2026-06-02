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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

تداوم تجمع مردمی در جنوب غرب استان تهران

تداوم تجمع مردمی در جنوب غرب استان تهران

اسلامشهر- مردم ولایتمدار اسلامشهر همچنان پای کار نظام و انقلاب اسلامی ایران هستند.

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کد مطلب 6848528

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