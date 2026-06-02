امیری: مردم فارس در روزهای سخت، پای انقلاب ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه در آیین دوازدهمین جشن امامت و ولایت بنیاد بین‌المللی غدیر فارس، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: مردم فارس همواره در مقاطع حساس، نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و در شرایط اخیر نیز بار دیگر وفاداری و همراهی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به جایگاه استانداران به عنوان نمایندگان حاکمیت در استان‌ها افزود: خدمت به مردم استان فارس که از اقوام، سلایق و گرایش‌های مختلف برخوردارند، افتخاری بزرگ است و این تنوع در عین همبستگی، از سرمایه‌های ارزشمند استان به شمار می‌رود.



استاندار فارس با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مردم استان فارس با انگیزه‌ای برخاسته از ایمان و اعتقاد، در مساجد، تکایا و اجتماعات مردمی حضور یافتند و این همراهی و حضور گسترده، جلوه‌ای از انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشت.



امیری گفت: دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد با هدف قرار دادن مراکز حساس و ارکان مدیریتی کشور می‌تواند ساختار نظام را دچار اختلال کند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات تجاوز، با واکنشی سریع و مؤثر، تمامی محاسبات آنان را برهم زدند.



وی با بیان اینکه این نبرد ویژگی‌های متفاوتی نسبت به جنگ‌های متعارف داشت، ادامه داد: در این رویارویی، تمام کشور به نوعی در معرض تهدید قرار گرفت و دشمن حتی از حمله به مراکز غیرنظامی و هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع نیز ابایی نداشت؛ موضوعی که ماهیت واقعی و ضدانسانی این رژیم را آشکارتر کرد.



استاندار فارس با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای کشور در جریان این حملات اظهار داشت: در استان فارس نیز تعدادی از نیروهای خدوم و متعهد سپاه پاسداران در فرودگاه شیراز هدف حملات دشمن قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.



امیری عامل اصلی پایداری ملت ایران را باورهای دینی و توکل به خداوند دانست و افزود: ایمان و اعتقاد به خداوند متعال، همواره پشتوانه ملت ایران در عبور از دشواری‌ها بوده است. همین باور عمیق، روحیه مقاومت، شجاعت و ایستادگی را در میان مردم تقویت کرده و آنان را در برابر تهدیدها مقاوم ساخته است.



وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در سایه همین روحیه الهی، از تهدیدها و فشارها هراسی ندارد و با تکیه بر ارزش‌های دینی و ملی، مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.



استاندار فارس در پایان با قدردانی از همراهی مردم و تلاش‌های نیروهای مسلح، ابراز امیدواری کرد که با استمرار وحدت ملی و مجاهدت مدافعان کشور، آینده‌ای همراه با موفقیت، امنیت و سربلندی برای ایران اسلامی رقم بخورد.