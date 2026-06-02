https://mehrnews.com/x3cdrf ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶ کد مطلب 6848643 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶ موج نود و چهارم حضور مردم رشت زیر بارش باران رشت- مردم رشت همزمان با شب نود و چهارم زیر بارش باران بر حمایت خود از وطن تأکید کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6848643 کپی شد مطالب مرتبط روایت بانوی گیلانی از حبس در فرانسه؛ نام من با فلسطین گره خورده است روایت استمرار؛ حضور شبانه مردم کلاله در میدان به موج نود و چهارم رسید گوشه ای از حضور حماسه ساز مردم رشت در میدان موج نود و چهارم؛ شبهای همدلی مردم آزادشهر همچنان ادامه دارد برپایی نمایشگاه «ایستاده در غبار» در تجمع شبانه رشت مردم رامیان پای کار ماندند؛ تداوم تجمعات شبانه در موج نود و چهارم حضور مردم آستانه اشرفیه در نود و سومین قرار شبانه پیوند عشق و حماسه زوجهای گرگانی در موج ۹۴ برچسبها رشت تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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