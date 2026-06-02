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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶

موج نود و چهارم حضور مردم رشت زیر بارش باران

موج نود و چهارم حضور مردم رشت زیر بارش باران

رشت- مردم رشت همزمان با شب نود و چهارم زیر بارش باران بر حمایت خود از وطن تأکید کردند.

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کد مطلب 6848643

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