https://mehrnews.com/x3cdrr ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳ کد مطلب 6848652 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳ دعوت فرماندار چناران از مردم برای حضور باشکوه در مراسم عید غدیرخم چناران- حسین غریب، فرماندار چناران از مردم خواست در مراسم عید غدیر حضور باشکوهی داشته باشند. دریافت 7 MB کد مطلب 6848652 کپی شد مطالب مرتبط دعوت رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد از مردم برای حضور در جشن غدیر دعوت رئیس مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) از خیرین در طرح اطعام غدیر دعوت حجت الاسلام سلطانی از مردم خراسان رضوی برای حضور در جشنهای غدیر دعوت امام جمعه قوچان از مردم جهت حضور در جشن غدیر دعوت رئیس تبلیغات اسلامی کلات از عموم مردم برای جشن بزرگ غدیر دعوت رئیس تبلیغات اسلامی قوچان از مردم برای حضور در جشن غدیر نسخه خطی ۵۰۸ ساله مناجات نامه منسوب به امام علی در مشهد رونمایی شد جشن غدیر در شهرستان کلات برگزار شد برچسبها فرماندار چناران جشن غدیر چشم به راه مهمونی غدیر
نظر شما