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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳

دعوت فرماندار چناران از مردم برای حضور باشکوه در مراسم عید غدیرخم

دعوت فرماندار چناران از مردم برای حضور باشکوه در مراسم عید غدیرخم

چناران- حسین غریب، فرماندار چناران از مردم خواست در مراسم عید غدیر حضور باشکوهی داشته باشند.

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کد مطلب 6848652

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