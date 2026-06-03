آمریکا از دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد هیئت‌هایی از لبنان و رژیم اسرائیل در مقر این وزارتخانه، دور چهارم گفت‌وگوهای مستقیم را با حمایت و میانجی‌گری واشنگتن برگزار کرده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود با اعلام اینکه این گفت‌وگوها در دو مسیر سیاسی و امنیتی دنبال می‌شود، مدعی ادامه پیشرفت در این حوزه ها شده است و همچنین اعلام کرده دور جدیدی از این مذاکرات روز چهارشنبه (امروز) برگزار خواهد شد.

این در حالی است که منابع لبنانی تأکید کرده‌اند هیئت لبنانی در آغاز مذاکرات، بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس کامل و فراگیر در لبنان تأکید کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، دور چهارم مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی از عصر سه‌شنبه به وقت بیروت در مقر وزارت خارجه آمریکا آغاز شده است.

برگزاری این گفت‌وگوها در شرایطی صورت می‌گیرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان همچنان ادامه دارد و مناطق مختلف در جنوب این کشور هدف حملات قرار می‌گیرند؛ حملاتی که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

در چنین فضایی، بسیاری از ناظران معتقدند هرگونه روند سیاسی تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه واقعی برسد که تجاوزات رژیم صهیونیستی متوقف و حاکمیت کامل لبنان بر سرزمین خود تضمین شود.