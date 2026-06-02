۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۷

۳۰۰۰ مورد نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل؛ برجای ماندن نزدیک به ۱۰۰۰ شهید

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه از ثبت بیش از سه هزار مورد نقض آتش بس این منطقه توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد، نظامیان صهیونیست بیش از سه هزار بار آتش بس اعلامی در این منطقه را نقض کرده اند که در پی آن صدها تن به شهادت رسیده و اوضاع انسانی در این باریکه رو به وخامت گذاشته است.

در این بیانیه آمده است، نقض آتش بس غزه توسط رژیم صهیونیستی طی ۲۳۲ روز از زمان اعلام آن، باعث شهادت ۹۳۹ فلسطینی و زخمی شدن ۲ هزار و ۸۸۹ تن دیگر شده است.

همچنین در این مدت ۸۲ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده اند. پایبندی رژیم صهیونیستی به وارد کردن کمک های انسانی به غزه نیز بسیار کمرنگ بوده به طوری که به جای ۱۳۹ هزار کامیون تنها ۵۰ هزار کامیون حامل کمک های انسانی وارد این باریکه شده است. تخریب منازل و ساختمان های غیر نظامی در منطقه نیز ادامه دارد.

