به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، پزشکان بدون مرز با صدور بیانیه ای اعلام کرد، حمله هوایی رژیم صهیونیستی علیه اطراف بیمارستان جبل عامل در صور طی روزهای گذشته محکوم است. این حمله باعث شهادت چهار تن و زخمی شدن ۱۲۷ تن دیگر از جمله ۳۹ نیروی درمانی شده است.

در این بیانیه آمده است، حمله رژیم صهیونیستی خسارت های گسترده ای به بیمارستان جبل عامل از جمله بخش رادیولوژی و مراقبت های ویژه وارد آورده است. کادر درمان مجبور شد به صورت فوری نیمی از بیماران این بیمارستان را برای محافظت از جان آنها به بخش دیگری منتقل کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است، روز قبل از آن نیز اطراف بیمارستان حیرام در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت و دست کم ۱۳ نیروی امدادی زخمی شدند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که رژیم صهیونیستی به صور تعمدی خودروهای اورژانس را هدف قرار می دهد.