افزایش شمار شهدای لبنان به ۳۵۹۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان امروز شنبه از شهادت ۳۵ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس سال جاری، شمار شهدا به ۳۵۹۳ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در پی این حملات، ۱۰ هزار و ۹۹۰ نفر نیز مجروح شدند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس با لبنان به حملات خود به مناطق مختلف این کشور ادامه می‌دهد. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های جویا و معرکه در جنوب لبنان، دو شهید و چند زخمی برجای گذاشت.

منابع خبری اعلام کردند که نبطیه، کفرا، بلاط، حاریص، وادی مریمین، طیردبا و القصیبه در جنوب لبنان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همچنین در حمله پهپاد اسرائیلی به یک موتور سیکلت در شهرک طیردیا در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.