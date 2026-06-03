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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۱

خسارت به ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری هرمزگان در جنگ تحمیلی سوم

خسارت به ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری هرمزگان در جنگ تحمیلی سوم

بندرعباس - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری در استان هرمزگان متحمل آسیب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ذاکری اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری در استان هرمزگان متحمل آسیب شده‌اند و از این شمار ۷۱۲ واحد مسکونی و بقیه تجاری است که شهرستان بندرعباس با ۳۳۶ واحد، بیشترین سهم را از این خسارت‌ها دارد.

وی درباره بازسازی منازل مسکونی گفت: بر اساس ارزیابی‌های فنی، ۴۰ واحد مسکونی و تجاری نیازمند ساخت دوباره هستند و ۹۶ واحد نیز مقاوم‌سازی می‌شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان افزود: ۱۴۰ واحد نیز با آسیب کمتر، در دسته تعمیری نوع ۲ قرار گرفته‌اند.

ذاکری گفت: ۵۰۸ واحد در دسته سایر خسارت‌ها و ۲۲۵ واحد نیز در بخش خسارت‌های معیشتی ثبت شده است.

وی افزود: تلاش بنیاد مسکن بر این است که روند رسیدگی، بازسازی و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده با دقت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

کد مطلب 6848755

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