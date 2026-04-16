۵۵۷ واحد مسکونی و تجاری هرمزگان در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ذاکری، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی و حمله جنایتکارانه آمریکایی ـ صهیونیستی، در مجموع ۵۵۷ واحد مسکونی و تجاری در این استان خسارت دیده است و واحدهای آسیب دیده مورد ارزیابی قرار گرفته شامل، ۵۱۹ واحد مسکونی و ۴۰ واحد تجاری بوده است.

وی افزود: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، ۳۰ واحد مسکونی و تجاری جهت احداث و ۶۶ واحد مقاوم‌سازی تشخیص داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان بیان کرد: همچنین ۳۴ واحد مسکونی و تجاری در گروه تعمیری نوع ۲ ارزیابی شده‌ است.

ذاکری ادامه داد: ۳۲۸ واحد مسکونی و تجاری در دسته سایر خسارت‌ها و ۷۲ واحد نیز در بخش خسارت‌های معیشتی ثبت شده است که در مجموع تصویری دقیق از حجم آسیب‌ها و نیازهای حمایتی مناطق درگیر ارائه می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این ارزیابی‌ها مبنای برنامه‌ریزی برای مراحل اجرایی بازسازی و حمایت‌های بعدی خواهد بود، خاطرنشان کرد: همه تلاش ما بر این است که روند رسیدگی، بازسازی و کمک به خانوارهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت کامل انجام شود.