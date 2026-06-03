  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

وقوع انفجارهای کنترل شده در دزفول/ مردم نگران نباشند

وقوع انفجارهای کنترل شده در دزفول/ مردم نگران نباشند

دزفول - روابط عمومی فرمانداری دزفول اعلام کرد: از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد، انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات در نقاطی از این شهرستان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این اقدام در خارج از محدوده شهری و در راستای برنامه‌های تخصصی نیروهای مسلح صورت می گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها به‌ویژه در مناطقی که ممکن است صدا با شدت بیشتری به گوش برسد، نگران نباشند چرا که این فعالیت‌ها تحت کنترل کامل قرار دارد.

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول تصریح کرد: موضوع صرفاً مربوط به امحای مهمات است و از عموم مردم درخواست می‌شود اخبار را تنها از طریق مبادی رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6848819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها