وقوع انفجارهای کنترل شده در دزفول/ مردم نگران نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این اقدام در خارج از محدوده شهری و در راستای برنامه‌های تخصصی نیروهای مسلح صورت می گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها به‌ویژه در مناطقی که ممکن است صدا با شدت بیشتری به گوش برسد، نگران نباشند چرا که این فعالیت‌ها تحت کنترل کامل قرار دارد.

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول تصریح کرد: موضوع صرفاً مربوط به امحای مهمات است و از عموم مردم درخواست می‌شود اخبار را تنها از طریق مبادی رسمی دنبال کنند.