به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف توسعه ورزش همگانی در میان جانبازان و توانیابان و در چارچوب همکاریهای مشترک میان فدراسیون و فدراسیون بولینگ و بیلیارد، یک دست میز بیلیارد از سوی فدراسیون بولینگ به این فدراسیون اهدا شد.
توسعه ورزش همگانی برای افراد دارای معلولیت و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور هرچه بیشتر آنان در فعالیتهای ورزشی، از جمله اهداف مهم این همکاری مشترک به شمار میرود و سال گذشته نیز در این راستا با هماهنگی دو فدراسیون پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور پارابیلیارد برگزار شد.
پارابیلیارد یکی از رشتههای پرمخاطب و مورد استقبال در حوزه ورزش همگانی جانبازان و توانیابان است که طی سالهای اخیر علاقهمندان بسیاری را به خود جذب کرده است. فراهم شدن تجهیزات استاندارد و مورد نیاز این رشته، فرصت مناسبی را برای تمرین، آموزش و ارتقای سطح فنی ورزشکاران فراهم میکند و زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر این رشته در سراسر کشور مهیا میسازد.
راه اندازی سالن پارابیلیارد را میتوان گامی ارزشمند در مسیر توسعه ورزش همگانی و تقویت زیرساختهای ورزشی جانبازان و توانیابان دانست؛ اقدامی که ضمن تسهیل دسترسی ورزشکاران به امکانات مورد نیاز، میتواند به رشد و شکوفایی استعدادهای این رشته و افزایش انگیزه علاقهمندان کمک کند.
گفتنی است فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در تلاش است که در سال جاری نیز رقابتهای قهرمانی کشور پارابیلیارد را در گروه آقایان و بانوان برگزار نماید.
در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری میان فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان و فدراسیون بولینگ و بیلیارد، سالن بیلیارد در فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف توسعه ورزش همگانی در میان جانبازان و توانیابان و در چارچوب همکاریهای مشترک میان فدراسیون و فدراسیون بولینگ و بیلیارد، یک دست میز بیلیارد از سوی فدراسیون بولینگ به این فدراسیون اهدا شد.
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