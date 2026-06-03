تبادل نظر اساتید پیرامون پروژه فعال نسل چهارم مکتب فرانکفورت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بیگانگی از جهان؛ پروژه فعال نسل چهارم مکتب فرانکفورت» با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار می شود.

در این نشست که به همت انجمن بین‌المللی دانش اجتماعی مسلمین و با همکاری گروه علوم اجتماعی اسلامی و گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود، یونس نوربخش

جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به دبیری سیدهادی ساجدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد.

این نشست امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۳ به صورت برخط و از طریق لینک https://bbb۰۳.dte.ir/rooms/jvg-x۰w-۹nt-iri/join قابل مشاهده است.