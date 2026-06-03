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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

تبادل نظر اساتید پیرامون پروژه فعال نسل چهارم مکتب فرانکفورت

تبادل نظر اساتید پیرامون پروژه فعال نسل چهارم مکتب فرانکفورت

نشست «بیگانگی از جهان؛ پروژه فعال نسل چهارم مکتب فرانکفورت» با حضور ۲ تن از اساتید دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بیگانگی از جهان؛ پروژه فعال نسل چهارم مکتب فرانکفورت» با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار می شود.

در این نشست که به همت انجمن بین‌المللی دانش اجتماعی مسلمین و با همکاری گروه علوم اجتماعی اسلامی و گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود، یونس نوربخش
جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به دبیری سیدهادی ساجدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد.

این نشست امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۳ به صورت برخط و از طریق لینک https://bbb۰۳.dte.ir/rooms/jvg-x۰w-۹nt-iri/join قابل مشاهده است.

کد مطلب 6848849
سیده فاطمه سادات کیایی

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