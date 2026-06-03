برگزاری مهمانی بزرگ غدیر با بیش از ٨۰ موکب در شهر دوگنبدان

حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید سعید غدیر غم گفت: غدیر یک واقعه تاریخی نیست بلکه تبلور و مشعل هدایتی است که مردم با راه نجات و سعادت آشنا شوند.

وی افزود: در همین راستا با نگاه ژرفی که در سراسر کشور در دو سال اخیر در برگزاری مهمانی کیلومتری شروع شده امسال هم پرشکوه تر برگزار خواهد د.

امام جمعه دوگنبدان بیان کرد: امسال با توجه به شرایط خاص کشور،این برنامه در دو روز متوالی سه و چهارشنبه در روگذر شهید تندگویان شهرستان با بیش از ٨۰ موکب به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر ٨۰ موکب،موکب های مردمی و خودجوش هم در این مهمانی خواهیم داشت.

حجت الاسلام هاشمی منش اضافه کرد: در کنار این موکب ها غرفه های متعدد از جمله کودک و نوجوان، جمعیت جوانی و پویش جان فدا جهت آشنایی جوانان با نحوه ثبت نام و آموزش سلاح خواهیم داست.

وی پخت ۵۰ دیگ اطعام ، برگزاری مراسم عقد سادات و دعوت از سخنرانان و مداحان کشوری جهت حضور در راهپیمایی بعثت را از دیگر برنامه های عید سعید غدیر غم در شهرستان گچساران دانست.

امام جمعه دوگنبدان ضمن دعوت مردم شهرستان در مهمانی کیلومتری غدیر بیان کرد: حضور مردم در چنین مراسمی که نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی است میتواند به شکوه این مراسم اضافه کند.