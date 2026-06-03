به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت مذکور در مراسم ـ «بیلد ۲۰۲۶» پلتفرم مذکور دو دستگاه مرجع مختلف، یک نمایشگر هوشمند و همچنین یک «کلید نشان هوشمند» (smart key badge) رونمایی کرد.

مایکروسافت نیز مانند بسیاری از شرکت ها معتقد است پلتفرم گذار بعد از اپلیکیشن ها، عامل های هوش مصنوعی هستند و می خواهد سولارا بستری برای موج نخست دستگاه های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.

این طراحی مرجع نمایشگر هوشمند می تواند اطلاعات ذخیره شده در «مایکروسافت ۳۶۵» مانند رویدادهای آتی در «اوت لوک» یا داده های «اکسل» را نمایش دهد و همچنین قادر به دریافت داده صوتی است و در فرضیه می تواند فعالیت هایی را از جانب کاربر انجام دهد.

«نشان کلید هوشمند» قابلیتی مشابه دارد اما کاملا موبایل است و از اینترنت ۵G، نمایشگر لمسی و دوربینی پشتیبانی می کند که به کاربر امکان می دهد اطلاعات جدیدی را وارد کند.

مایکروسافت هنگام ارائه این محصولات اشاره کرد آنها طراحی های مرجع هستند و محصولاتی مناسب برای ساخت نیستند. قابلیت های مذکور نیز هنگامیکه دستگاه با عامل های هوش مصنوعی به جای اپ ها کار می کند، فعال می شوند. شرکت های کوالکام و مدیا تک برای طراحی های مرجع با مایکروسافت همکاری کردند اما این پلتفرم روی طیفی مختلف از عوامل با جزئیات مختلف کار می کند.

این شرکت گفت: پروژه سولارا به طور خاص برای عصر جدید نخستین دستگاه های عامل محور طراحی شده است و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری برای تامین نیاز های شرکت در زمینه مدیریت پذیری، امنیت و حریم خصوصی را ارائه می کند.