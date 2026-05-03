مایکروسافت ورد به وکلا مشاوره حقوقی می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، عامل هوش مصنوعی حقوقی جدید می تواند قراردادها را بازبینی کند، اصلاحات پیشنهاد دهد، نسخه های مختلف را بررسی کند و بندهای پر ریسک در نرم افزار ورد را برچسب بزند.

این ویژگی ها روی کاغذ بسیار مفید و جالب هستند اما قبلا نمونه های توهم ابزارهای هوش مصنوعی مولد و اختراع یک پرونده جدید، ارجاعات و نقل قول های افراد واقعی را به دردسر کشانده و پای آنها را به دادگاه ها باز کرده است.

مایکروسافت مدعی است «عامل حقوقی» اکنون در برنامه «فرانتیرز» از طریق «کوپایلوت» در ورد برای کاربران آمریکایی قابل دسترسی است. به نظر نمی رسد اپی جداگانه برای این کار وجود داشته باشد یا نیازی به نصب آن باشد، هرچند برخی کاربران احتمالا باید قبل از ظاهر شدن عامل هوش مصنوعی «ورد» را ری استارت کنند.

عامل حقوقی برای بررسی قراردادها و اسناد به کار می رود. مایکروسافت می تواند بند های قرارداد را براساس قانون کنترل، یک توافقنامه را به طور کامل بررسی، نسخه های متفاوت را مقایسه کند و ریسک ها و مسئولیت ها را هشدار دهد.