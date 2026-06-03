دیتاسنتر مایکروسافت اندازه رستوران آب مصرف می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، او هنگام سخنرانی در مراسم «مایکروسافت بیلد» توضیح داد شرکت مشغول کار روی یک روش جدید برای دیتاسنترهای خود است و تصمیم دارد سیستم های خنک کننده را بهبود بخشد و مصرف آب را کمتر کند.

در واقع نادلا مدعی شد مصرف آب یک سال واحد آن در «ماونت پلیزنت» واقع در ویسکانسن فقط به اندازه یک رستوران است که دلیل این امر طراحی عمودی و ساختار دو طبقه دیتا سنتر به حساب می آید.

وی همچنین تاکید کرد کسب و کار ابر رایانشی آزور شرکت هم اکنون بیش از ۵۰۰ دیتاسنتر در ۸۰ منطقه را پوشش می دهد که او آن را گسترده‌ترین ردپای ابرمقیاس‌پذیر موجود بر محیط زیست نامید. مایکروسافت افزود در ۱۸ ماه اخیر نسبت به دهه نخست فعالیت آزور، ظرفیت دیتاسنترها افزوده شده است اما همراه این گسترش ظرفیت نگرانی ها درباره تاثیرات واحدهای مذکور بر محیط زیست نیز بیشتر می شود. نادلا در این باره گفت: شاید مهمترین حوزه طراحی برای ما این باشد که بتوانیم از جوامعی که این دیتاسنترها در آنجا فعالیت می کنند، مجوز بگیریم.