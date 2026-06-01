لپ تاپ جدید مایکروسافت با «مک بوک پرو» اپل رقابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این دستگاه نمایشگر ۱۵ اینچی دارد و از سیستم روی تراشه RTX Spark متعلق به شرکت انویدیا برای گرافیک و عملکرد قدرتمند هوش مصنوعی بهره می برد.

لپ تاپ مذکور را می توان رقیبی جدی برای «مک بوک پرو» به حساب آورد که هیچ لولای عجیب یا نمایشگر قابل حذفی مانند نوت بوک های رده بالای پیشین سرفیس ندارد. اندرو هیل نائب رئیس بخش سرفیس در مایکروسافت در این باره می گوید: این قدرتمندترین ابزاری است که تاکنون ساخته ایم.

سیستم RTX Spark انویدیا تلاشی بزرگ در جهت رقابت با جدیدترین تراشه های کوالکام و «ای ام دی» به حساب می آید و برای ۶۱۴۴ هسته پردازنده گرافیکی بلک ول و ۲۰ هسته پردازنده ARM قابل توجه است.

انویدیا مدعی است این سیستم عملکرد هوش مصنوعی معادل یک پتافلاپ را ارائه می کند و عملکرد گرافیکی آن نیز مشابه پردازنده گرافیکی لپ‌تاپ RTX ۵۰۷۰ است. «سرفیس لپ تاپ اولترا» شبیه یک نوت بوک معمولی به نظر می رسد. اما نگاهی دقیق تر نشان دهنده یک نمایشگر ۱۵ اینچی «مینی ال ای دی اولترا» با حداکثر درخشندگی دو هزار نیت، بزرگترین ترک پد ساخت مایکروسافت و تمام پورت های مورد نیاز کاربر از جمله یو اس بی ای و سی، HDMI و یک کارتخوان سایز کامل است. «سرفیس لپ تاپ اولترا» همچنین کمتر از ۴.۵ پوند وزن دارد.