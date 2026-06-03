اعضای حقیقی شورای دانشگاه امام صادق (ع) منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امام صادق علیه السلام، طی احکامی جداگانه از سوی اصغر افتخاری، رئیس دانشگاه امام صادق علیهالسلام، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد بهعنوان عضو حقیقی شورای دانشگاه بهمدت یکسال منصوب شد و همچنین، مسئولیت فائزه عظیمزاده اردبیلی، عضو هیئت علمی واحد خواهران و محمدرضا عطاردی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، بهعنوان اعضای حقیقی شورای دانشگاه به مدت یکسال تمدید شد.
رئیس دانشگاه امام صادق (ع) با صدور احکامی جداگانه، اعضای حقیقی شورای دانشگاه امام صادق (ع) را منصوب کرد.
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