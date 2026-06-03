چین: از سرگیری حملات علیه ایران به نفع هیچ کس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد، ما نسبت به اوضاع کنونی در منطقه احساس نگرانی می کنیم.

این وزارت خانه تاکید کرد، از سرگیری حملات علیه ایران به نفع هیچ کس نیست.

وزارت خارجه چین اضافه کرد، ما خواهان در پیش گرفتن راه های دیپلماتیک و گفتگو محور برای حل درگیری در خاورمیانه و تحقق امنیت و ثبات هستیم.

لازم به ذکر است در حالی که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کرده است، سازمان ملل متحد اعلام کرد این موضوع، معیشت حدود یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.