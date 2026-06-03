  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

چین: از سرگیری حملات علیه ایران به نفع هیچ کس نیست

چین: از سرگیری حملات علیه ایران به نفع هیچ کس نیست

وزارت خارجه چین بار دیگر نسبت به تبعات از سرگیری تجاوزات علیه ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد، ما نسبت به اوضاع کنونی در منطقه احساس نگرانی می کنیم.

این وزارت خانه تاکید کرد، از سرگیری حملات علیه ایران به نفع هیچ کس نیست.

وزارت خارجه چین اضافه کرد، ما خواهان در پیش گرفتن راه های دیپلماتیک و گفتگو محور برای حل درگیری در خاورمیانه و تحقق امنیت و ثبات هستیم.

لازم به ذکر است در حالی که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کرده است، سازمان ملل متحد اعلام کرد این موضوع، معیشت حدود یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کد مطلب 6848942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها