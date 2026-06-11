لین جیان: ایران و آمریکا خویشتنداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه در خصوص تنش آفرینی های اخیر آمریکا علیه تهران بیانیه ای صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این ارتباط آمده است: امنیت کشورهای منطقه باید محترم شمرده و حفظ شود. با توجه به حملات جدید آمریکا و ایران، از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند

به گزارش روسیا الیوم، لین جیان، سپس افزود: ما خواستار توقف عملیات نظامی و ازسرگیری گفتگو هستیم.

هم‌زمان با آغاز حملات هوایی علیه مناطقی در ایران، فرماندهی تروریست‌های آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) اعلام کرد که از دقایقی پیش به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.



دیشب نیز تروریست‌های آمریکایی به بهانه سرنگونی بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، مناطق جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند که با پاسخ محکم، قاطعانه و فوری نیروهای مسلح ایران روبرو شد و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در اردن، بحرین و کویت بمباران شدند.