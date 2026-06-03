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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

لیبرمن: ترامپ مجددا به ایران حمله نخواهد کرد

لیبرمن: ترامپ مجددا به ایران حمله نخواهد کرد

رئیس یک حزب صهیونیستی مدعی شد که مسیر نظامی از نگاه آمریکا به پایان رسیده و ترامپ مجددا به ایران حمله نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل بیتنا تاکید کرد، لغو عملیات اسرائیل علیه ضاحیه جنوبی بیروت به این معنی است که مسیر نظامی از دید آمریکا به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد، ترامپ مجددا به ایران حمله نخواهد کرد و ما در برابر یک واقعیت جدید قرار داریم.

لیبرمن گفت: عملیات کنونی اسرائیل در لبنان با موضع حرفه ای فرماندهان ارتش در تضاد است. کابینه نتانیاهو جان نظامیان ما را به خطر می اندازد و اجازه استفاده از نیروی هوایی به اندازه کافی را نمی دهد.

این سخنان لیبرمن در حالی مطرح می شود که تمام حملات قبلی رژیم صهیونیستی علیه لبنان حتی در دوره آتش بس با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته و واشنگتن یکی از حامیان اصلی حملات وحشیانه اسرائیل علیه کشورهای منطقه است.

کد مطلب 6849020

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