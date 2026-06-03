یونیسف: تبعات جنگ علیه ایران از مرزهای منطقه فراتر رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژان سیدریک میوس مسئول خدمات لجستیکی صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) اعلام کرد، تبعات جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از مرزهای منطقه فراتر رفته است.

وی اضافه کرد، اختلال در زنجیره انتقال کالاها بر زندگی کودکان در سراسر جهان تأثیر منفی می گذارد. ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم. حرکت کشتی ها در خاورمیانه به ویژه تنگه هرمز دچار اختلال شده و این موضوع به سرعت تبدیل به یک بحران انسانی می شود.

میوس بیان کرد، برخی شرکت های هواپیمایی پروازهای خود را به آفریقا لغو کرده اند. ما شاهد افزایش هزینه های بهره برداری در سایه بحران حمایت های مالی جهانی هستیم.

این در حالی است که طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، از ۷۵ اقتصاد آسیب‌پذیر جهانی شامل کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه، ۶۵ کشور به واردات نفت متکی هستند.

براساس این گزارش، برای این کشورها، افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد و این امر بر زندگی تقریباً یک میلیارد نفر تأثیر خواهد گذاشت.