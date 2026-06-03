برگزاری آئین بزرگ جشن غدیر در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عید سعیدغدیرخم و بزرگداشت سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب و قیام ۱۵خرداد برگزار می شود.

این مراسم صبح روز عید غدیر پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح با حضور عشاق امیر المومنین(ع) در سمنان برگزار خواهد شد.

مکان این رویداد بزرگ حدفاصل میدان نماز و کوثر و دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان اعلام شده است.

شعار این مراسم معنوی «ایران ذوالفقار علی(ع)» است که اشاره به جنگ سوم تحمیلی علیه ملت مقاوم و همیشه در میدان ایران اسلامی دارد.

امسال ویژه برنامه های شادپیمایی، جشن بزرگ غدیر و صد ها برنامه تبیینی، نشاط اجتماعی و مذهبی و ... در سراسر استان سمنان به همت مردم و هیئت های مذهبی برگزار خواهد شد.