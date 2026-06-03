رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس: دولت با سهام عدالت مردم شوخی نکند

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق تعاون ایران، محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس با اشاره به فعالیت ۴ ماهه فراکسیون تعاون و سهام عدالت اظهار کرد: نگاه ما این است که همه ظرفیت‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم به اهداف تعیین‌شده در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد دست پیدا کنیم.

وی سهام عدالت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بخش تعاون دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب نگاه بسیار بزرگی به موضوع سهام عدالت داشتند، اما متأسفانه این طرح از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. تلاش ما این است که سهام عدالت به همان ریل اصلی بازگردد؛ مسیری که در آن مردم در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور سهیم باشند و نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: متأسفانه در برخی بخش‌های دولت نوعی مقاومت و تقابل مشاهده می‌شود و برخی تلاش دارند سهام عدالت را به ساختارهای اقتصادی گذشته بازگردانند.

نصیری با اشاره به یکی از اقدامات فراکسیون در حوزه سهام عدالت گفت: پیش از تشکیل فراکسیون، دستورالعملی به صورت چراغ خاموش در سازمان بورس در حال پیگیری بود که از نظر ما مغایر قانون است. به همین دلیل فراکسیون با صدور بیانیه‌ای که به امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رسید، به دولت تذکر داد که اقدامی خلاف قانون در حال انجام است.

وی ادامه داد: این تذکر به وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و مجموعه سازمان بورس نیز اعلام شده و ما صراحتاً تأکید کرده‌ایم که این دستورالعمل خلاف قانون است. همچنین آمادگی داریم درباره همه موضوعات مرتبط با سهام عدالت و تصمیمات مربوط به آن در مجلس و فراکسیون گفت‌وگو کنیم تا اهداف اولیه این طرح محقق شود.

هشدار درباره پیامدهای اجتماعی تصمیمات نادرست

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس با بیان اینکه در این زمینه نامه‌هایی به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ارسال شده است، گفت: نسبت به این موضوع تذکرات جدی داده‌ایم، زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است تبعات اجتماعی در کشور ایجاد شود.

وی تأکید کرد: مردم نسبت به سهام خود حساس هستند. سهام عدالت هیچ‌گاه با نگاه صدقه دادن به مردم طراحی نشده بود، بلکه هدف آن ایجاد یک تحول اقتصادی گسترده در سراسر کشور بود.

نصیری افزود: همان‌طور که مردم در عرصه‌های مختلف حضور مؤثر دارند، در اقتصاد نیز باید میدان به مردم سپرده شود و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تحقق این هدف، بخش تعاون و سهام عدالت است.

پیگیری اصلاحات قانونی در حوزه تعاون

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح قوانین مرتبط با تعاون گفت: در اصلاح قانون تأمین مالی، مشکلات و خلأهای موجود در بخش تعاون از جمله موضوع ثبت تعاونی‌ها و برخی مسائل مرتبط با هیئت‌مدیره‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است.

رئیس کمیته تعاون کمیسیون حمایت از تولید مجلس تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم زمینه حمایت بیشتر از اتاق‌های تعاون در حوزه آموزش و توانمندسازی فراهم شود تا در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مردم بتوانند سهم واقعی خود از اقتصاد مردمی و تعاونی را لمس کنند.

حذف تعاونی‌های شهرستانی خلاف فلسفه سهام عدالت است

نصیری با اشاره به اشکالات دستورالعمل مورد اعتراض فراکسیون اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات این دستورالعمل آن است که شرکت‌های تعاونی شهرستانی را که پایه اصلی حضور مردم در سهام عدالت هستند، حذف می‌کند.

وی افزود: این موضوع برخلاف دیدگاه رهبر شهید انقلاب است. ۴۹ میلیون سهامدار نمی‌توانند به صورت فردی امور خود را پیگیری کنند و باید در قالب شرکت‌های تعاونی سازماندهی شوند تا مطالبات و نظرات آنان به نتیجه برسد.

به گفته وی، نگرانی فراکسیون این است که تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت از دست مردم خارج و در اختیار مجموعه‌های بزرگ اقتصادی قرار گیرد؛ موضوعی که نه با روح قانون سازگار است و نه با اهداف اولیه طرح سهام عدالت.

سرمایه‌های خرد می‌توانند موتور محرک توسعه مناطق باشند

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاهیان گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا سرمایه‌های خرد به سرمایه‌های کلان تبدیل می‌شوند، اما در کشور ما به‌ویژه در حوزه سهام عدالت شاهد روندی معکوس هستیم.

وی تصریح کرد: سود سهام عدالت می‌تواند موتور محرک اقتصاد هر منطقه باشد. ایده ما این است که پروژه‌های سودآور و دارای مزیت اقتصادی از طریق شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی و در قالب تعاونی‌ها به مردم واگذار شود.

وی با اشاره به وجود معادن و ظرفیت‌های اقتصادی ارزشمند در برخی مناطق کشور گفت: در مواردی مردم سال‌ها از این ظرفیت‌ها در برابر قاچاقچیان محافظت کرده‌اند، اما همچنان از منافع آن بهره‌مند نشده‌اند. اعتقاد ما این است که این ظرفیت‌ها باید در اختیار خود مردم قرار گیرد.

دولت با سهام عدالت مردم شوخی نکند

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس تأکید کرد: توصیه من به دولت این است که با سهام عدالت مردم شوخی نکند. مردم نسبت به این موضوع حساس هستند و انتظار دارند حقوق‌شان حفظ شود.

وی اظهار کرد: کشور از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است که با مشارکت مردم می‌تواند به بالفعل تبدیل شود. تجربه نشان داده هر جا امور به مردم واگذار شده، نتایج مطلوبی به دست آمده است.

نصیری در پایان افزود: امروز میلیون‌ها نفر از مردم آمادگی حضور در عرصه‌های اقتصادی را دارند و بهترین بستر برای سازماندهی این ظرفیت عظیم مردمی، بخش تعاون است. فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس نیز با جدیت تلاش می‌کند مردم را به میدان اقتصاد بیاورد تا آثار و ثمرات تحول اقتصادی را به‌طور ملموس تجربه کنند.