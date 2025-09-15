منوچهر هرمزپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره آغاز پایش تخصصی سلام، جانبازان کهگیلویه و بویراحمد در گروه‌های خاص، گفت: سلامتی جانبازان به‌ویژه جانبازان گروه‌های خاص یکی از دغدغه‌های مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان است.

وی اظهار کرد: در این طرح پایش تخصصی گروه‌های خاص جانبازان شیمیایی اعصاب، نخاعی، تک‌چشم، دو چشم، نابینا، کانادین، دو پا قطع و هماتولوژی اجرا می‌شود.

معاون درمان بنیاد شهید استان کهگیلویه بویراحمد هدف از این اقدام را ارزیابی دقیق وضعیت سلامت و ارائه خدمات درمانی به جانبازان عنوان کرد و ادامه داد: این طرح تا پایان امسال ادامه دارد.

هرمزپور با بیان اینکه این پایش با همکاری تیم‌های پزشکی متخصص انجام می‌شود، اضافه کرد: این پایش تخصصی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی جانبازان و شناسایی نیازهای درمانی آن‌ها ایفا می‌کند می‌کند.